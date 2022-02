Der Spion im Kinderzimmer: EU geht gegen gefährliches Spielzeug vor

Fast jedes fünfte in der EU als gefährlich identifizierte Produkt ist ein Spielzeug. Deshalb will das Europäische Parlament jetzt strengere Regeln.

Mit ihren großen blauen Augen und den blonden Haaren sollte Cayla die neue Freundin zigtausender Kinder werden. Doch die sprechende Puppe erwies sich als nicht so harmlos, wie sie aussah. Cayla entpuppte sich als Spionin und die Behörden zogen die Puppe vor einigen Jahren aus dem Handel. Eltern wurden angewiesen, das Modell zu zerstören oder zumindest auszuweiden. Denn alles, was das Mikrofon des Spielzeugs erfasste, konnte auch weitergesendet werden. Daten wurden kabellos ans Smartphone übertragen. Aber es gilt als strafbar, eine getarnte Abhöranlage zu besitzen. Nun liegt Cayla zwar nicht mehr in den Verkaufsregalen, doch sie stellte keineswegs einen Einzelfall dar.

In vielen Spielwaren stecken ausgefeilte Mikrochips und Technologien, die es Kindern ermöglichen, mit ihnen zu sprechen, sie fernzusteuern oder mithilfe von Apps zu bedienen. Die Möglichkeiten von vernetztem Spielzeug sind groß – die Gefahren auch. Deshalb will die EU ihre bestehenden Vorschriften und Maßnahmen zur Marktüberwachung verschärfen. Die Sicherheit aller in der Staatengemeinschaft verkauften Produkte, auch wenn sie aus Nicht-EU-Ländern kommen, soll gewährleistet werden, wie es vonseiten der Kommission vor einigen Wochen hieß, als sie eine Überarbeitung der Spielzeug-Richtlinie ankündigte. Diese ist 13 Jahre alt und wurde zwar seitdem 14 Mal ergänzt, doch weist Kritikern zufolge erhebliche Lücken auf.

Spielwaren enthalten viel zu oft gefährliche Chemikalien

„2009 war noch eine andere Welt“, sagt der SPD-Europaparlamentarier René Repasi. Von Künstlicher Intelligenz in Plüschtieren, Puppen oder Plastikpferden war damals nicht die Rede. Am Dienstag debattiert das EU-Parlament deshalb über einen Initiativbericht, der als Grundlage und Wegweiser für den Gesetzgebungsvorschlag der Kommission dienen soll. Dieser soll Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres vorliegen.

Neben den sogenannten Smart-Toys sind es vor allem gefährliche Chemikalien, vor denen Kinder geschützt werden sollen. Spielwaren stehen ganz oben auf der Liste des entsprechenden europäischen Schnellwarnsystems. So handelte es sich 2020 bei 27 Prozent der Produkte, bei denen die EU-Behörden Alarm schlugen, um Spielzeug. Es war die am häufigsten gemeldete Kategorie des europaweiten Sündenregisters. Vergangenes Jahr war es fast jedes fünfte. Deshalb brauche man etwa schnelle Anpassungen von chemischen Grenzwerten, weil sich die Zusammensetzung der Stoffe verändere, so die Europaabgeordnete Marion Walsmann (CDU).

Internethändler sollen stärker in die Verantwortung

Laut der Grünen-Politikerin Katrin Langensiepen müsse auch die Altersgrenze verändert werden. „Viele Grenzwerte von Chemikalien gelten nur bei Spielzeug für Kinder unter 36 Monaten und für Spielzeug, das dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden“, so die Europaparlamentarierin. „Die Giftigkeit einer Chemikalie verschwindet aber nicht, wenn ein Kind 36 Monate alt ist.“

Zudem will man der Tatsache Rechnung tragen, dass heute zahlreiche Menschen im Internet einkaufen. Und dort findet der Kunde mitunter auch gefährliche Drittländer-Produkte. Die Europapolitiker kritisieren, dass die Verantwortung größtenteils bei den Behörden liegt. In Zukunft sollen die Online-Marktplätze deutlich stärker in die Verantwortung genommen werden.