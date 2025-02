ESC-Maskottchen Lumo soll «Kraft der Musik» verkörpern

Das Maskottchen des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) heißt Lumo und soll «die unaufhaltsame Kraft der Musik verkörpern. Es handelt sich um ein Herz mit wilder und knallig leuchtender Haarmähne, riesigen Augen und großem Mund. Laut Gastgebersender SRG ist der Name eine Ableitung von «luminous», das heißt leuchtend.

Die Idee stammt von der 20-jährigen Designstudentin Lynn Brunner, die im zweiten Semester an der Hochschuld für Gestaltung und Kunst in Basel studiert. Sie und die vier anderen Designstudentinnen und Studenten in der Endauswahl erhalten als Preis zwei Karten für eine Probe in der Finalwoche des ESC im Mai.

Wer die diesjährige Siegertrophäe beim großen europäischen Musikfestival davon trägt, entscheidet sich am 17. Mai in der St. Jakobshalle in Basel. Die Schweiz ist Gastgeber, weil Nemo im vergangenen Jahr in Malmö gewonnen hatte.

Am Samstag entscheidet sich, wer in Basel für Deutschland singt. Das Erste überträgt die Show um 20.15 Uhr aus Köln.

Die 20-jährige Studentin Lynn Brunner entwarf das Maskottchen.