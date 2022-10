Eurowings-Piloten streiken heute

Nach einer weiteren ergebnislosen Verhandlungsrunde ist klar: Die Piloten von Eurowings streiken heute. Gut die Hälfte aller Flüge fällt wohl aus.

Es ist inzwischen kein seltenes Bild mehr: Am Donnerstag wird an deutschen Flughäfen wieder gestreikt. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Die Pilotengewerkschaft hatte zu einem ganztägigen Streik bei der Lufthansa-Tochter Eurowings aufgerufen. Es geht um einen Manteltarifvertrag. Doch die Verhandlungen darüber sind laut der VC gescheitert. Das teilte der Verband am Dienstag mit.

Streik der Eurowings-Piloten: Das sind die Forderungen

Grundsätzlich geht es der VC in dem Konflikt um bessere Arbeitsbedingungen. Eine zentrale Forderung ist die Entlastung der Mitarbeiter beispielsweise durch eine Verringerung der maximalen Flugdienstzeiten und die Erhöhung der Ruhezeiten. "Zehn Verhandlungsrunden, davon zwei nach dem eindeutigen Signal der Urabstimmung, haben zu keiner nennenswerten Annäherung geführt", hieß es von der Gewerkschaft. "Die Arbeitsbelastung ist erheblich gestiegen. Der Arbeitgeber schöpft regelmäßig die Einsatzzeit der Kolleginnen und Kollegen bis zum zulässigen Maximum aus, das kann kein Dauerzustand sein," so Matthias Baier, Pressesprecher und Vorstandsmitglied der VC.

Eurowings-Personalchef Kai Duve sagte, die Gewerkschaft fordere trotz zweier in den kommenden vier Monaten anstehender Gehaltserhöhungen von deutlich mehr als zehn Prozent 14 zusätzliche freie Tage im Jahr sowie eine Senkung der maximalen Wochenarbeitszeit um fünf Stunden. "Das ist in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten, nicht nur maßlos. Die Forderungen würden auch 20 Prozent unserer Flüge unmöglich machen und damit die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und seiner Mitarbeitenden gefährden", stellte der Manager fest.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Eurowings-Streik: Unklar, wie viele Flüge betroffen sind

Der Streik sei unverhältnismäßig und unverantwortlich, kritisierte die Fluggesellschaft Eurowings. Es werde der der Flugbetrieb von Eurowings Deutschland, aber nicht jener von Eurowings Europe und Eurowings Discover, bestreikt, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Die Fluggesellschaft geht davon aus, "rund die Hälfte des normalen Flugprogramms durchführen zu können". Dabei könne Eurowings auch auf Partner der Lufthansa-Gruppe zurückgreifen. Die Airline plan vor allem mit Maschinen der nicht bestreikten österreichischen Tochter Eurowings Europe, aber auch mit Flugzeugen von Partnergesellschaften, die auch sonst einen Teil der Flüge durchführen.

Fluggäste könnten sich auf der Homepage oder die App der Airline über den Status ihres Flugs informieren. Reisende, deren Flug streikbedingt ausfällt, sollten spätestens bis Mittwochnachmittag über Beförderungsalternativen informiert werden, hieß es in einer Mitteilung von Eurowings. Den Passagieren sollten andere Reisemöglichkeiten – etwa der Umstieg auf die Bahn oder die Umbuchung auf einen anderen Flug – angeboten werden.

Welche Flughäfen sind vom Eurowings-Streik betroffen?

Die Situation sei je nach Flughafen sehr unterschiedlich, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch. Flughäfen wie Mallorca, Stockholm oder Prag, die häufig von Eurowings Europe angeflogen würden, seien weniger stark betroffen. Die deutschen Ziele hingegen seien aber stark betroffen. Allein in Düsseldorf, dem größten Standort von Eurowings, dürften nach Angaben des Flughafens 118 Flüge ausfallen. Weitere 60 sollen stattfinden. In Köln/Bonn wurden 61 der geplanten 90 Flüge gestrichen. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch