Vorstandsvorsitzende und Lokführerin: Das ist die neue Bahnchefin Evelyn Palla

Es ist ein Vorwurf, der viele Manager trifft. Ihr da oben habt doch von uns unten im Maschinenraum keine Ahnung. Evelyn Palla wollte wissen, wie es da zugeht. Neben ihrem Job als Vorständin für den Regionalverkehr bei der Deutschen Bahn machte sie den Lokführerschein. Das kann die Distanz zu den Eisenbahnern verkleinern, die über die Chefetagen des Konzerns seit Jahren nur noch den Kopf schütteln.

Aus dem Traumberuf vieler Kinder ist ein Job geworden, für den sich Lokführer, Schaffnerinnen oder die Kellner im Bordbistro schämen. Das Gefühl der Scham ist die Kehrseite der Medaille eines desolaten Zustands der Bahn. Dauerverluste, Unpünktlichkeit, ein marodes Netz, genervte Reisende und ein aufgeblähter Wasserkopf von Verwaltern fügen sich zu dem traurigen Bild der Bahn zusammen, das seit Jahren für Schlagzeilen sorgt.

Evelyn Palla: Nicht nur zur Bahnchefin befördert, weil sie nett ist

Pallas Mission ist ein Kriseneinsatz. Die 51-Jährige ist nicht Typ Ansage wie der einstige Bahnboss Hartmut Mehdorn, sondern sie kann gut mit Leuten. In die Öffentlichkeit der Presse zieht es sie nicht, doch das wird sich nicht mehr vermeiden lassen an der Spitze von Deutschlands umstrittensten Unternehmen. Wie zum Wetter und zur Politik kann zur Bahn jeder etwas sagen. Nun hat Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) die Managerin aber nicht allein befördert, weil sie nett ist.

Die Südtirolerin hat den Nah- und Regionalverkehr aufs richtige Gleis gebracht. Seit 2024 schreibt die Sparte wieder Gewinne, während Fern- und Güterverkehr Verluste machen. Sie konnte dabei den Marktanteil der Bahn halten. Für Pendler wichtig: 90 Prozent der Züge kommen laut Bahnangaben pünktlich nach Fahrplan. Was sie im Kleinen erreicht hat, muss Palla jetzt im Großen wiederholen. Erfahrung hat sie viel.

In Österreich hat Palla schon bei der Sanierung der Bahn geholfen

Aufgewachsen ist sie in Bozen, nach der Schule geht Palla zum Wirtschaftsstudium nach Wien. Nach ihrem Abschluss arbeitet sie in England, Tokio, München und Mailand. Vor gut anderthalb Jahrzehnten zieht es sie zurück nach Wien, wo sie bei der österreichischen Bahn anfängt. Sie arbeitet sich hoch zur Vorständin. Im Jahr 2019 dann der Wechsel zur Deutschen Bahn. Die Österreichischen Bundesbahnen haben ihre Sanierung schon hinter sich, gelten heute als Vorbild. Mach's noch einmal, Evelyn Palla, möchte man ihr zurufen.