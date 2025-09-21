Neue Chefin, neue Strategie – so plant der Bund die Neuaufstellung der Bahn

Die Bundesregierung macht die Bahn zur Großbaustelle. Sie besetzt nicht nur die Konzernspitze neu, sondern verordnet dem strauchelnden Staatskonzern auch eine Reform. Den Chefposten der Bahn wird mit Evelyn Palla erstmals eine Frau übernehmen, wie unserer Redaktion aus Regierungskreisen bestätigt wurde. Auch andere Medien hatten übereinstimmend darüber berichtet.

Die Südtirolerin verantwortet bisher im Konzernvorstand den Bereich Regionalverkehr. Er ist die einzige rollende Abteilung des Unternehmens, die Gewinne erzielt. Palla gelang es außerdem, den Marktanteil der Bahn in diesem Segment bei 60 Prozent zu halten. Das heißt, der einstige Monopolist hat bei den Ausschreibungen keine Strecken an private Wettbewerber verloren. Ein weiteres Argument pro Palla: Im Regionalverkehr fahren nach Bahn-Angaben neun von zehn Zügen pünktlich.

Unpünktlichkeit und schlechter Service hatten Bahnchef Lutz den Job gekostet

Im Fernverkehr rollt hingegen jeder dritte unpünktlich in den Bahnhof ein. Die hohe Unpünktlichkeit, gravierende Serviceprobleme (geschlossene Bistros, verriegelte Toiletten) und eine fünfjährige Verluststrecke hatten den bisherigen Bahnchef Richard Lutz den Job gekostet. Bei seiner Entlassung vor mehr als einem Monat nannte Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) den Zustand des Unternehmens dramatisch. Er hatte kein Vertrauen, dass unter Lutz die veranschlagten Milliardeninvestitionen effektiv in die Sanierung fließen. Deshalb will der Minister am Montag nicht nur Palla als neue Chefin präsentieren, sondern gleichzeitig Vorschläge für eine Bahnreform auf den Tisch legen.

Bereits im Koalitionsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD darauf festgelegt. Kernidee: Die rollenden Abteilungen (Regionalverkehr, Fernverkehr, Gütersparte) sollen vom Netz entflechtet werden. Die Verkehrspolitiker der Union hatten sich sogar eine Zerschlagung des Konzerns gewünscht, bei der das Netz aus der Verantwortung der Bahn herausgelöst worden wäre. Die Bahn hätte sich auf den Transport von Gütern und Passagieren konzentriert, eine staatliche Gesellschaft um Gleise und Bahnhöfe. In den Augen der Union hätte das den Wettbewerb auf der Schiene gestärkt. Gegen die Zerschlagung sträubte sich die SPD im Verbund mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG.

Wie unsere Redaktion aus gut unterrichteten Kreisen erfahren hat, ist zu erwarten, dass die Vorgabe des Koalitionsvertrages zur Verschlankung von Konzernvorstand und Management bei der Tochter Infrago (Schienen und Bahnhöfe) angegangen wird. Wenn das so kommt, wackeln einzelne Mitglieder des Vorstandes. „Sowohl beim DB-Konzern als auch bei der Infrago soll eine Neuaufstellung von Aufsichtsrat und Vorstand erfolgen, mit dem Ziel, mehr Fachkompetenz abzubilden und eine Verschlankung zu erreichen“, heißt es dazu im Koalitionsvertrag. Auch die Konzentration auf das Kerngeschäft dürfte angestrebt werden.

Die Gütersparte der Bahn muss schnell wettbewerbsfähig gemacht werden

Teil des Reformplans sind auch Überlegungen, wie die seit Jahren in den roten Zahlen fahrende Gütersparte Cargo kurzfristig wieder wettbewerbsfähig gemacht werden kann. Diese beinhalten den Umbau des besonders defizitären Einzelwagenverkehrs in einem Drehkreuz. Im Einzelwagenverkehr stellt die Bahn individuell Güterzüge für die Industrie zusammen, zum Beispiel mit zehn Waggons voller Stahl, die vom Werk zu einer Autofabrik gefahren werden. Wie zu Kaisers Zeiten werden die Wagen von Hand gekuppelt und mittels Rangierloks in die richtige Reihung gebracht.

Die neue Bahnchefin muss in diesem Problembereich des Unternehmens schnell Erfolg erzielen. Kehrt Cargo nicht in die Gewinnzone zurück, droht die EU-Kommission Ende 2026 mit Abwicklung oder Zwangsverkauf.