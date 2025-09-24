Käufer gesucht: Everllence gibt Werk in Deggendorf auf

Der Augsburger Antriebsspezialist Everllence plant, sich von seinem Standort in Deggendorf zu trennen. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt. „Die Geschäftsführung von Everllence hat einen Investorenprozess für den Unternehmensstandort in Deggendorf gestartet“, hieß es. In Deggendorf werden Reaktorsysteme für chemische und petrochemische Anwendungen produziert. Unter anderem werden Anlagen zur Herstellung künstlicher, klimafreundlicher Kraftstoffe entwickelt und gefertigt, sogenannte E-Fuels. Als Grund für den Verkauf gibt Everllence die wirtschaftliche Situation in Deggendorf an.

Everllence plant in Deggendorf schon den Abbau von 90 Jobs

Das in Deggendorf ansässige Geschäft mit Reaktoren und Apparaten „steht seit geraumer Zeit vor wirtschaftlichen Herausforderungen, die sich negativ auf die Auslastung des Werks auswirken“, teilte das Unternehmen. In Deggendorf ist es aus diesem Grund bereits zu Beginn des Jahres zu Einschnitten gekommen. Unter anderem sollen 90 Arbeitsplätze freiwillig und sozialverträglich abgebaut werden. Zudem soll die Zahl an Fertigungsstunden um stolze 40 Prozent reduziert werden. Nach diesen Anpassungen soll der Standort noch 360 Beschäftigte haben.

Produktionschef Martin Oetjen: „Herausforderungen bestehen fort“

Doch auch nach diesen Einschnitten geht man bei Everllence davon aus, dass die Situation nicht einfach sein wird: „Die Kapazitätsanpassungen am Standort Deggendorf haben dazu beigetragen, die Auslastung der Fertigung zu stabilisieren und den Kostendruck zu reduzieren“, sagte Everllence-Produktionschef Martin Oetjen. „Dennoch bestehen die konjunkturellen Herausforderungen in den relevanten Märkten fort, vor allem auf dem chinesischen Markt und im Bereich der chemischen Industrie.“ Eine Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs sei daher auch künftig erforderlich. „Vor diesem Hintergrund haben wir entschieden, einen Investor zu suchen, der die strategische Weiterentwicklung des Standorts aktiv vorantreibt und die Voraussetzungen mitbringt, um das vorhandene Know-how und Marktpotenzial voll auszuschöpfen.“

Hochlauf des Zukunftsmarktes Wasserstoff verzögert sich

Everllence hat sich darauf konzentriert, klimafreundliche Lösungen für die Schifffahrt, die Energiewirtschaft und die Industrie anzubieten, zum Beispiel klimafreundliche Schiffsantriebe. Der Verkauf des Standorts in Deggendorf widerspricht dieser Strategie nicht, erklärt ein Unternehmenssprecher: „Ein großer Teil der Herausforderung, vor der der Deggendorfer Standort steht, rühren aus dem verzögerten Hochlauf des Zukunftsmarkts für Wasserstoff“, erklärte der Sprecher. Der Standort habe eine Spezialkompetenz im Bereich der Gewinnung von wasserstoffbasierten, klimaneutralen Kraftstoffen. „Dieses letzte Segment unserer grünen Wertschöpfungskette bleibt leider hinter den Wachstumserwartungen zurück“, sagte er. „Diese Faktoren wirken speziell auf den in Deggendorf angesiedelten Reaktor- und Apparatebau und haben keinen Einfluss auf unsere weiteren Standorte, das Gesamtunternehmen oder unseren Einsatz für die maritime Energiewende.“

Auch Everllence selbst soll zum Verkauf stehen

Der Verkauf des Standorts in Deggendorf passt allerdings ins Bild, da das zum Volkswagen gehörende Unternehmen Everllence offenbar selbst zum Verkauf steht. In der vergangenen Woche ist bekannt geworden, dass VW die Banken Goldman Sachs und JP Morgan mit einer Veräußerung von Everllence beauftragt hat. Den Wert des Unternehmens schätzen Insider auf rund fünf Milliarden Euro, wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtete. Die Beratungen, so Bloomberg, seien aber noch im Gange und Volkswagen könnte sich auch noch entscheiden, Everllence zu behalten.

Everllence war bis Juni 2025 noch unter dem Namen MAN Energy Solutions bekannt. Das Unternehmen hat weltweit rund 15.000 Beschäftigte.