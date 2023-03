Drohen erneut Streiks? So laufen die Verhandlungen der EVG

Die EVG befindet sich in Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen. Wie laufen die Gespräche? Und stehen weitere Streiks an?

Der große Streiktag ist überstanden, doch eine Lösung ist bei den Tarifverhandlungen von EVG und Verdi sind noch nicht in Sicht. Verdi fordert für rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn. Mindestens sollen es 500 Euro für jeden betroffenen Arbeitnehmer und jede betroffene Arbeitnehmerin im Öffentlichen Dienst sein. Die Fronten sind verhärtet. Doch wie sieht es bei den Verhandlungen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aus? Ein Überblick.

Wie lange läuft der Tarifvertrag der EVG?

Der Tarifvertrag der EVG ist im Februar 2023 ausgelaufen. Er hatte eine Gültigkeit von 24 Monaten gehabt. Nun laufen die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag. Eine Einigung gibt es noch nicht. "In der Frage der Laufzeit werden wir wohl neue Wege gehen", kündigte Carina Peter, Leiterin der Tarifabteilung der EVG, bereits an. Der neue Tarifvertrag soll eine kürzere Laufzeit als 24 Monate haben. "So sind wir schneller handlungsfähig und können in unsicheren Zeiten wie diesen auf aktuelle Entwicklungen schnell mit einer neuen Lohnforderung reagieren", sagte Peter.

Tarifverhandlungen 2023: Was fordert die EVG?

Die EVG befindet sich in Tarifverhandlungen mit der Bahn und rund 50 kleineren Eisenbahn-Unternehmen. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Lohn. Die Angestellten sollen dabei eine Gehaltserhöhung von mindestens 650 Euro im Monat erhalten. Die Deutsche Bahn kritisierte die Forderungen von Beginn an als unrealistisch.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Zum Ende der letzten Verhandlungsrunde hat die Bahn nach eigenen Angaben eine lineare Erhöhung des Gehalts angeboten. "Insgesamt gäbe es in den ersten zwölf Monaten ein Plus von elf Prozent", erklärte der Konzern. Auch eine Einmalzahlung in Höhe von 2500 Euro soll in dem Angebot enthalten gewesen sein. Die EVG gab keine Details rund um das Angebot bekannt, lehnte dieses aber definitiv ab.

Wann verhandelt die EVG wieder?

Nach dem Warnstreik soll vor einer Einigung sein. Das dürften beide Parteien so sehen. Der Streik soll dabei aus Sicht der EVG als klares Zeichen verstanden werden. "Unsere Bilanz kann sich sehen lassen: 38.159 Mitglieder der EVG haben sich streikend gemeldet. Mehr als 1.000 schauten im virtuellen Streiklokal vorbei, das erstmals eingerichtet worden war. Insgesamt wurde an 1147 Standorten die Arbeit niedergelegt und 69 Unternehmen bestreikt", werden die EVG-Tarifvorstände Cosima Ingenschay und Kristian Loroch auf der Website der EVG zitiert: "Die EVG hatte erreicht, was sie sich zusammen mit ver.di vorgenommen hatte: das Land stand still."

Loroch sieht in dem Streik ein klares Zeichen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er gab den Kurs für weitere Verhandlungen und auch weitere Streiks vor: "Wir haben damit deutlich gemacht, was es für die Menschen bedeutet, wenn Busse und Bahnen nicht fahren. Sofern es nicht gelingt, die Berufe bei Bus und Bahn auch finanziell wieder attraktiv zu machen, wird Stillstand nicht die Ausnahme, sondern die Regel werden. Schon heute fallen immer wieder Züge und Busse aus, weil es an ausreichendem Personal fehlt. Diese Situation wird sich weiter verschärfen, wenn es nicht gelingt, die Rahmenbedingungen zu verbessern."

Lesen Sie dazu auch

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen EVG und Deutscher Bahn ist für Ende April geplant:

Nächster Termin der Tarifverhandlungen zwischen EVG und der Deutschen Bahn : 24. und 25. April 2023

"Wir haben Verhandlungen rund um Ostern von vornherein ausgeschlossen. Wer verhandelt, muss in der Lage sein, auch kurzfristig zu streiken. Da wir aber nicht die Reisenden, sondern die Unternehmen bestreiken, schließen wir Streiks über Ostern aus und damit folgerichtig auch Verhandlungen. Das werden die Reisenden sehr begrüßen", sagte Loroch.