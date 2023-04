Drohen erneut Streiks? So laufen die Verhandlungen der EVG

Die EVG befindet sich in Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn und rund 50 weiteren Eisenbahn-Unternehmen. Wie laufen die Gespräche? Und stehen weitere Streiks an?

Noch immer ist keine Lösung bei den Tarifverhandlungen von EVG und der Gewerkschaft Verdi in Sicht. Verdi fordert für rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn. Mindestens sollen es 500 Euro für jeden betroffenen Arbeitnehmer und jede betroffene Arbeitnehmerin im öffentlichen Dienst sein. Die Fronten sind verhärtet. Doch wie sieht es bei den Verhandlungen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aus? Ein Überblick.

Wie lange läuft der Tarifvertrag der EVG?

Der Tarifvertrag der EVG ist im Februar 2023 ausgelaufen. Er hatte eine Gültigkeit von 24 Monaten gehabt. Nun laufen die Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag. Eine Einigung gibt es noch nicht. "In der Frage der Laufzeit werden wir wohl neue Wege gehen", kündigte Carina Peter, Leiterin der Tarifabteilung der EVG, bereits an. Der neue Tarifvertrag soll eine kürzere Laufzeit als 24 Monate haben. "So sind wir schneller handlungsfähig und können in unsicheren Zeiten wie diesen auf aktuelle Entwicklungen schnell mit einer neuen Lohnforderung reagieren", sagte Peter.

Tarifverhandlungen 2023: Was fordert die EVG?

Die EVG befindet sich in Tarifverhandlungen mit der Deutsche Bahn(DB) und rund 50 kleineren Eisenbahn-Unternehmen. Die Gewerkschaft fordert zwölf Prozent mehr Lohn bei den oberen Einkommen oder eine Lohnerhöhung von mindestens 650 Euro pro Monat.

Die Deutsche Bahn will sich bei seinem Angebot am Abschluss des öffentlichen Dienstes vom Wochenende orientieren. Dieser sieht eine steuer- und abgabenfreie Inflations-Ausgleichsprämie von insgesamt 3000 Euro vor, die nach und nach zwischen Juni dieses und Februar nächsten Jahres ausgezahlt werden soll. Ab dann soll es für alle Beschäftigten mindestens 340 Euro brutto mehr im Monat geben. Für die EVG ist der Abschluss im öffentlichen Dienst indes keine Verhandlungsgrundlage. Insbesondere die steuerfreie Einmalzahlung will die EVG nicht. Beide Seiten liegen also noch weit auseinander.

Zum Ende der letzten Verhandlungsrunde hat die Bahn nach eigenen Angaben eine lineare Erhöhung des Gehalts angeboten. "Insgesamt gäbe es in den ersten zwölf Monaten ein Plus von elf Prozent", erklärte der Konzern. Auch eine Einmalzahlung in Höhe von 2500 Euro soll in dem Angebot enthalten gewesen sein. Die EVG gab keine Details rund um das Angebot bekannt, lehnte dieses aber definitiv ab.

Wann verhandelt die EVG wieder?

Die nächste Verhandlungsrunde zwischen EVG und Deutscher Bahn findet am Dienstag (25. April) statt. DB-Personalvorstand Martin Seiler hat vor dessen Beginn seine Bereitschaft zu einem "überdurchschnittlichen Abschluss" betont. "Der öffentliche Dienst hat verhandelt, ein Volumen ist da. Wir sind bereit, bahnspezifisch auf diesem Volumen zu verhandeln", sagte Seiler am Dienstagmorgen. "Bahnspezifisch heißt, es geht darum, für uns maßgeschneiderte Elemente zu finden, die am Ende eine Lösung herbeiführen. Wir sind auf jeden Fall bereit, einen überdurchschnittlichen Abschluss mit der EVG auszuhandeln."

Auch am Mittwoch könnte weiterverhandelt werden. Die EVG hatte zuletzt betont, dass sie je nach Ausgang der Gespräche weitere Warnstreiks in Erwägung zieht. Auf die Frage, ob er bei den Verhandlungen mögliche weitere Arbeitsniederlegungen im Hinterkopf habe, sagte Seiler: "Wir sind hier, um zu verhandeln und zu Ergebnissen zu kommen."

Droht wieder ein Bahn-Streik?

Es muss weiterhin mit Warnstreiks gerechnet werden. Konkrete Pläne gab es zum Wochenbeginn allerdings nicht. Die Verhandlungsführer haben betont, dass sie im Falle eines Scheiterns der Gespräche an diesem Dienstag zu härteren Mitteln greifen könnten. Denkbar wären etwa ganztägige Warnstreiks oder sogar eine Urabstimmung. Zuletzt hatte die EVG den Fern- und Regionalverkehr am vergangenen Freitag lahmgelegt – allerdings nur für einige Stunden am Morgen und am Vormittag.