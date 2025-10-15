Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
  • Service
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wirtschaft
Icon Pfeil nach unten

Ex-Immobilien-Tycoon: Zwei Jahre Haft für Investor Benko

Ex-Immobilien-Tycoon

Zwei Jahre Haft für Investor Benko

Der österreichische Investor René Benko ist vom Landesgericht Innsbruck wegen Schädigung seiner Gläubiger zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das gab die Richterin nach einer Beratung mit zwei Schöffen bekannt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das erste Urteil im Fall René Benko ist gefallen
    Das erste Urteil im Fall René Benko ist gefallen Foto: Johann Groder/EXPA/APA/dpa

    Der österreichische Investor René Benko ist vom Landesgericht Innsbruck wegen Schädigung seiner Gläubiger zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das gab die Richterin nach einer Beratung mit zwei Schöffen bekannt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden