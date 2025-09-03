Ex-Liqui-Moly-Chef Prost: „Trump hat meinen amerikanischen Traum zerstört“

Herr Prost, Sie wollten jetzt drei Monate in den USA verbringen. Warum bleiben Sie weiter auf Ihrer Alm in Reit im Winkl mit Blick auf den Wilden und den Zahmen Kaiser?

Ernst Prost: Ich reise wegen Trump nicht in die USA. Ich habe Angst, dass ich mit meiner frechen Gosch gleich an der Grenze verhaftet werde, man mir eine Alufolie überwirft und mich ins Gefängnis steckt. Ich halte mit meiner Meinung bekanntlich nicht hinter dem Berg. Und meine Meinung passt den Verantwortlichen in Amerika nicht. Das Absurde ist: Ich verteidige Werte wie Freiheit, Pressefreiheit und Demokratie, die einmal zutiefst amerikanische Werte waren. Trump schleift die Justiz und die Hochschulen. Das ist eine Katastrophe.

Haben Sie wirklich Angst vor dem Trump-Amerika?

Prost: Ja, ich habe wirklich Angst davor. Dabei hatte ich schon ein Haus am Meer im kalifornischen Laguna Beach gemietet und Harley-Motorräder reserviert. Ich verspürte eine Sehnsucht nach Amerika, haben mich doch die dortige Pop- und Rock-Musik und der amerikanische Traum von Freiheit stark geprägt. Als junger Kerl bin ich monatelang mit der Harley durch Amerika gefahren. Für mich war Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Das ist alles vorbei.

Prost: Amerika ist zum Land der begrenzten Möglichkeiten geworden. Trump hat meinen amerikanischen Traum zerstört. Er ist erst einmal auf Eis gelegt, bis hoffentlich ein besserer US-Präsident auf Trump folgt. Die Politik Trumps ist undemokratisch, willkürlich, ja faschistoid. Diese Politik macht mir Angst.

Dabei wirkten Sie als langjähriger Chef des Ulmer Schmierstoffherstellers Liqui Moly stets selbstbewusst und angstfrei.

Prost: So etwas wie jetzt ist mir noch nie passiert. Ich bin nach Moskau, nach Peking, überall in die Welt geflogen. Als junger Mann reiste ich mit dem Rucksack etwa durch Indien. Nie hatte ich Angst. Doch Trump macht mir Angst. Amerika ist unberechenbar geworden. Das frustriert mich, schließlich war Amerika einst der Leuchtturm der Demokratie. Jetzt tritt Trump alles mit Füßen. Als ich die Flüge storniert habe, teilte mir die Lufthansa mit, dass immer mehr Menschen von einer geplanten US-Reise Abstand nehmen.

So sah Ernst Prost aus, als er noch Chef des Ulmer Schmierstoff-Herstellers Liqui Moly war. Foto: Alexander Kaya

Wie ordnen Sie als erfolgreicher Ex-Unternehmer den Unternehmer-Präsidenten Trump ein?

Prost: Am meisten wundert mich, dass sich so viele über Trump wundern. Wir kennen ihn doch aus seiner ersten Amtszeit. Trump ist ein gnadenloser Geschäftsmann und ein gnadenloser Zocker. Jetzt stehen wir da mit großen Augen. Dabei haben wir Deutschen große Fehler gemacht: Wir haben unseren Wohlstand auf billige russische Energie aufgebaut, mit der wir Waren produziert und damit den Weltmarkt geflutet haben. Und was die Verteidigung betrifft, haben wir uns blind auf die Amerikaner verlassen.

Wie fatal ist das?

Prost: Wir haben alle Eier in ein Nest gelegt. Dass man so viel Risiko nicht eingehen darf, habe ich als Unternehmer gelernt. Deswegen gilt: Never lay all eggs in one basket. Das habe ich meinen Leuten immer gesagt.

Sie haben das Prinzip, nicht alle Eier in ein Körbchen zu legen, schmerzhaft erkannt.

Prost: Das stimmt. Vor langer Zeit machte Liqui Moly rund 50 Prozent des Inlandsumsatzes mit dem Handels-Riesen Metro. Einmal musste ich zum Zentraleinkäufer der Metro, der übrigens wie Trump aussah. Und ich saß da hilflos wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, als sie mit Trump über Zölle verhandelt hat.

Wie das denn?

Prost: Der Metro-Mann forderte von mir einen Preisnachlass von 20 Prozent. Für den Fall, dass ich das Angebot ablehne, drohte er mir mit Auslistung, also dem Ende der Geschäftsbeziehungen. Das sagte der Mann mir einige Tage vor Weihnachten, auch mit Verweis darauf, dass meine Firma am Ende sei, wenn ich sein Angebot ablehne.

Das ist die klassische Erpressungs-Methode von Trump. Wie ist die Geschichte ausgegangen?

Prost: Ich sagte dem Metro-Mann, dass das so nicht gehe, worauf er meinte, dass es natürlich so gehe. Wenn ich den Preisnachlass nicht unterschreibe, drohte er mir, könne ich nach Ulm zurückfahren und meinen Leuten sagen, dass ich sie vor Weihnachten alle entlassen muss.

Welche Schlüsse haben Sie aus dem erniedrigenden Erlebnis gezogen?

Prost: Ich habe mir gesagt: Das passiert dir nicht noch einmal! Denn Abhängigkeiten im Geschäft, aber auch in einer Volkswirtschaft können tödlich sein. Man macht sich erpressbar, wie Trump das uns Europäern gerade demonstriert. Bei Liqui Moly haben wir damals die Abhängigkeit von der Metro massiv reduziert und einen eigenen Vertrieb, der direkt Auto-Werkstätten ansprach, aufgezogen.

Reichte das aus?

Prost: Nein, wir haben auch noch unser Geschäft auf mehrere Produktbeine und immer mehr Länder ausgeweitet, also die Eier mit großem Erfolg in immer mehr Nester gelegt. Meine Philosophie ist: Lieber tausend kleine als einen großen Kunden. Noch einmal: Never lay all eggs in one basket! Das ist für mich ein heiliges Prinzip. Denn irgendwo geht immer eine Tür zu, wie zuletzt für deutsche Unternehmen auf dem russischen Markt.

Doch eine solche Diversifizierungs-Strategie, also das Verteilen von Risiken, ist anstrengend.

Prost: In viele Körbe Eier zu legen, ist ein Haufen Arbeit. Wir haben in rund 150 Ländern die Marke „Liqui Moly“ angemeldet und gepflegt. Wir waren nicht mehr so abhängig von einzelnen Kunden. Wohin zu große Abhängigkeit führt, sieht man gerade am Verhältnis von Europa zu den USA: Europa ist nicht einmal in der Lage, sich ohne Unterstützung Amerikas zu verteidigen.

Und das sagt der Pazifist Ernst Prost.

Prost: Ich bin nicht zum Barras gegangen. Schon damals wollte ich mir meine langen Haare nicht abschneiden lassen. Gegen so etwas bin ich allergisch. Ich durfte jetzt auch beim Umzug des Trachtenvereins in Reit im Winkl nicht auf einem Wagen mitfahren, weil ich mich geweigert habe, mir die Haare kürzer schneiden zu lassen. Ich bin in den Verein eingetreten und habe mir für viel Geld die vorgeschriebene Tracht gekauft.

So bleiben Ihre Haare und Ihr Bart lang. Sie tragen zuhause keine Socken. Und die Lederhose bleibt ihr liebstes Kleidungsstück. In Business-Anzügen wie in Ihrer Zeit als Chef von Liqui Moly sieht man Sie nicht mehr. Schmeckt die Freiheit nach wie vor? Sie haben sich vorgenommen, vorsätzlich fröhlich zu verlottern.

Prost: Ich habe mit Erfolg losgelassen. Ich werde immer besser in der Kunst des Müßiggangs und des gezielten fröhlichen Verlotterns. Hierbei nehme ich Maß an antiken Philosophen wie Diogenes von Sinope, der in einer Tonne gelebt hat.

Sie sind aber nicht als Diogenes geboren.

Prost: So habe ich lange für Geld gearbeitet, um mir eine Harley, ein Auto, ein Haus und anderes Glump zu kaufen. Doch seit dem 22. 2. 2022 bin ich Rentner. Ab dann begann der kalte Entzug von der Droge Arbeit. Arbeit ist die härteste Droge, die ich kenne. Das Rauchen habe ich mir leichter abgewöhnt.

Hat der kalte Entzug von der Droge Arbeit wirklich geklappt? Gab es Rückfälle?

Prost: Der Entzug ist gelungen. Das kann ich nach drei Jahren sagen. Ich habe mit keinem Liter Öl mehr beruflich zu tun und lebe auf meiner Alm in Reit im Winkl oder auf Teneriffa. Ich steige auf ein Harley-Motorrad, düse los und bin frei. Ich musste einfach mal etwas anderes machen. Das Leben bietet so viele Möglichkeiten.

Doch war das die richtige Entscheidung?

Prost: Die Entscheidung war goldrichtig. Nach meinem beruflichen Ausscheiden aus Ulm bin ich von meinem Schloss in Leipheim nach Reit im Winkl und nach Teneriffa umgezogen. Ich hab in Leipheim alles stehen und liegen lassen. Dort hängen noch etwa 20 Anzüge, um die 100 Business-Hemden von schneeweiß bis himmelblau und ungefähr 1000 Krawatten. Ich habe Krawatten gesammelt. Ich habe nur mein Zahnbürschtel gepackt und bin gegangen. Das Schloss gehört mir immer noch und wird von einer Haushälterin betreut.

Unser Archivbild zeigt den früheren Liqui-Moly-Chef Ernst Prost vor seinem Schloss in Leipheim. Das Schloss hat er lange nicht mehr betreten. Foto: Alexander Kaya

Waren Sie mal wieder in Leipheim?

Prost: Seit Februar 2022 war ich nicht mehr dort. In Leipheim und in Ulm hätten mich dauernd alle auf Liqui Moly angesprochen. Mit Hut, Gamsbart und Lederhose erkennt mich hier in Reit im Winkl keiner. Zuvor habe ich 16 Jahre in dem Schloss gelebt. Doch der Bürgermeister Christian Konrad hat einen Poller vor dem Schloss anbringen lassen, sodass ich dort nicht mehr parken konnte.

Was machen Sie mit dem Schloss?

Prost (lacht): Vererben. Und mein Sohn zahlt Erbschaftssteuer. Der wird sich freuen. Das Schloss kauft kein Mensch, wenn man nicht mal mit dem Auto vor die Tür fahren kann. Ich darf da nicht einmal mit einer meiner Harleys parken.

Sie suchen also jemanden, der weder ein Auto noch ein Motorrad hat und ein Schloss kaufen will.

Prost (lacht): Ich warte auf zwei Dinge: Zunächst warte ich darauf, dass der Bürgermeister in Leipheim abtritt, und dass Trump in den USA weg ist. Dann kehre ich zunächst in mein Schloss zurück und dann hole ich die Amerika-Reise nach.

So hatte einst der frühere Liqui-Moly-Chef Ernst Prost sein Schloss in Leipheim präsentiert. Foto: Bernhard Weizenegger

Das ist ein Lebensplan. Apropos Rückkehr: Ist es denkbar, dass Sie noch einmal in die entgegengesetzte Richtung gehen, Haare und Bart stutzen, die Lederhose weglegen und wieder Anzüge tragen?

Prost: Natürlich. Das ist doch fantastisch! Das ist Freiheit! Ich kann alles anders machen. Und ich werde noch einmal etwas ändern. Das ist nicht das letzte Kapitel meines Lebens. Vielleicht gehe ich doch noch einmal zum Friseur und ziehe mir einen Anzug an. Zunächst einmal genieße ich die kontemplative Ruhe auf meiner Alm. Hier schaue ich Rehen zu, beobachte Feuersalamander, Schmetterlinge und Ringelnattern. Und ich habe mir ein Elektroboot gekauft und gleite über den Chiemsee. Auch dort genieße ich Stille, fahre rüber zur Fraueninsel und esse eine köstliche Fischsemmel.

Die von Ihnen beschworene Ruhe ist jäh vorbei, wenn Ihr Beziehungsleben in Boulevard-Medien ausgebreitet wird.

Prost: Das mit der Lugner Mausi, also der Christina, und mir ist ja vor einem Jahr auseinandergegangen, nachdem wir uns in Teneriffa ineinander verliebt hatten. Das war nicht eine Gschpusi-Geschichte. Als wir uns sahen, ist jäh ein Blitz in uns gefahren. Das war ein gewaltiges Liebesfeuer.

Das muss eine schöne Zeit gewesen sein.

Prost: Wir waren unzertrennlich, haben es aber nicht geschafft, das Liebesfeuer in den Alltag zu überführen. Ich kenne keinen Menschen, der wie Christina immer lustig ist und nur das Gute in den Anderen sieht, obwohl sie selbst in der Presse oft schlecht wegkommt. Die Mausi ist einfach ein guter Mensch. Wir treffen uns immer wieder mal und sind Freunde geworden. Im März hatten wir noch eine Gaudi in Teneriffa. Wir zogen dort durch die Lokale, haben Blödsinn geredet und haben Spaß gehabt. In Teneriffa nennen Sie mich Don Ernesto.

Wenn schon Tracht, dann konsequent: Der frühere Liqui-Moly-Chef Ernst Prost zeigt seine Wadlstrümpf'. Foto: Alexander Kaya

Leben Sie meist allein auf Ihrer Alm in Reit im Winkl?

Prost: Ich muss aufpassen, dass ich nicht zum Eigenbrötler werde, bin ich hier oben auf der Alm doch oft allein. Ich lasse den Lärm der Welt mit Trump und Putin draußen. Ich lebe zurückgezogen sehr gut.

Sind Sie ein Eremit?

Prost: Im Vergleich zu früher lebe ich wie ein Eremit. Manchmal besucht mich mein Sohn oder mein Freund, der Schafbauer Flori. Der Flori bringt uns gleich in einem Plastikeimerchen frische Weißwürste mit. Man darf ihn nur nicht nach süßem Senf fragen. Da dreht er durch.

Warum das denn? Zu Weißwürsten gehört süßer Senf.

Prost: Doch der Flori sagt: Die Weißwürste sind so gut, da macht der Senf alles hin. Sonst darf man den Flori alles fragen. Er hat rund 200 Schafe. Das ist ein hartes Geschäft. Für die Schafwolle bekommt er leider so gut wie nichts, sie muss oft entsorgt werden oder kann höchstens noch als Dünger verkauft werden. Sein eigentliches Auskommen erwirtschaftet er daher mit der Erzeugung von hochwertigem Fleisch, bester Schafsmilch und feinem Käse.

Sie klingen wie der Marketing-Manager von Florian Gstatter.

Prost: Ich versuche, ihm ein wenig beim Vermarkten zu helfen – sei es beim Käse, beim Fleisch oder indem ich unten an der Straße schon mal absperre, damit er seine Herde sicher auf die Weide treiben kann.

Werden Sie trotz aller Müßiggangs-Schwüre rückfällig? Zieht Ernst Prost ein neues Schaf-Business auf?

Prost: Ich gehe davon aus, dass ich nicht noch einmal rückfällig werde. In meinem Berufsleben habe ich mich zweimal mit aller Leidenschaft und Hingabe für eine Sache eingesetzt: zunächst bei Sonax und dann in noch viel größerem Maße bei Liqui Moly. Das reicht für ein ganzes Arbeitsleben. Es war immer die Automobilbranche, die mich als gelernter Kfz-Mechaniker fasziniert hat.

Das Schaf-Berater-Business ist also eine Ausnahme.

Prost: Es ist ein Freundschaftsdienst für den Flori. Dafür kauft mir der Flori ein, damit ich nicht verhungere.

Warum kaufen Sie nicht selbst ein?

Prost: Ich kaufe ungern selbst ein, weil mir dann freundliche Damen beim Einkauf behilflich sind, da ich das bisher nicht machen musste und mich etwas doof anstelle. Aber ich putze das ganze Haus selbst.

Es ist ausgesprochen sauber hier.

Prost: Ich putze akribisch. Ich bin ein Perfektionist. Hier darf keiner außer mir die Spülmaschine einräumen. Auch die Toiletten putze ich selbst. Das erdet mich. Putzen ist für mich ein Erfolgserlebnis. Es befriedigt mich, wenn es sauber ist. Wenn ich staubsauge, mein Bett neu beziehe und Wäsche wasche, tut mir das gut. Und die Hausarbeit untermale ich lautstark mit AC/DC, Uriah Heep, T. Rex, Queen und anderen Musikgiganten.

Klappt es besser mit dem Wäschewaschen? Anfangs war Ihre Wäsche rosa, weil Sie alles zusammen in die Maschine gesteckt haben.

Prost: Das kommt immer noch vor, aber selten. Ich lerne dazu. Richtig zu leben, ist eine Kunst, die ich mir Tag für Tag hart erarbeite. Bevor ich morgens einen Kaffee trinke, bete ich erstmal zu Gott.

Es gibt auch noch andere interessante Künste, etwa die Fertigkeit der Steuervermeidung. Angesichts Ihres Vermögens, das auf rund 400 Millionen Euro geschätzt wird, wäre das sicher attraktiv für Sie.

Prost: Ich bekomme nach wie vor Angebote von Firmen, die sich auf Steueroptimierung spezialisiert haben.

Also auf Steuervermeidung.

Prost: Genau. Da drüben ist Österreich, nur drei Kilometer entfernt von meiner Alm in Reit im Winkl, bringen viele ihr Geld hin, locken doch günstigere Steuern. Manche nehmen ihre Kinder mit, um Steuern hierzulande zu umgehen. Seit 2008 muss man in Österreich keine Erbschaftssteuer bezahlen.

Also auf mit Ihren Lieben nach Österreich!

Prost: Ich bringe das nicht über das Herz und versteuere weiter in Deutschland. Es kann sich doch nicht alles im Leben darum drehen, möglichst wenig Steuern zu zahlen.

Über solche Grundsatzfragen denken Sie auf Ihrer Alm als eine Art Philosoph von Reit im Winkl nach.

Prost: Ich bin jeden Morgen dankbar dafür, dass ich lebe und mein Körper funktioniert. Ich habe schon zwei Mal nach Motorrad-Unfällen die letzte Ölung bekommen. Das prägt. Ich eifere eben griechischen Philosophen wie Epikur nach. Epikur ist kein Hedonist.

Der frühere Liqui-Moly-Chef Ernst Prost hat sich radikal verändert. Bart und Haare sind sehr lang. Er nennt sich selbst einen oberbayerischen Diogenes. Foto: Alexander Kaya

Was lehrt Sie Epikur?

Prost: Er lehrt mich, ohne größeres Seelenleid frei von Schmerzen und Süchten durchs Leben zu kommen. Und ich habe mich schon früh mit den Lehren des Buddhismus beschäftigt und so begriffen: Weniger ist mehr. Wir müssen zufrieden sein. Die Lugner Mausi versteht das nicht: Sie will immer mehr und mehr. Sie gibt immer Vollgas. Unsere Lebens-Philosophien sind zu unterschiedlich.

Sind Sie eigentlich glücklich, Herr Prost?

Prost: Ich bin ein zufriedener Mensch und mit mir im Reinen. Ich denke über den Sinn des Lebens nach.

Denken Sie auch über die soziale Verantwortung von Unternehmern nach?

Prost: Ja, und deswegen habe ich Stiftungen gegründet. Mit einer unserer drei Stiftungen helfen wir unverschuldet in Not geratenen Menschen. Das gibt mir das gute Gefühl, nicht nur meine Gewinne maximiert zu haben. Es tut mir gut, Gutes zu tun. Ich will nicht als Arschloch sterben.

Das ist ein klares Statement.

Prost: Ja, denn Not gibt es reichlich. Vom Mindestlohn kann doch niemand leben. Und mittelmäßige Vorstandsvorsitzende von Aktiengesellschaften stecken Millionen ein und damit zum Teil 20 Mal so viel wie ein Bundeskanzler. Das passt alles nicht zusammen. Diese gesellschaftlichen Ungleichgewichte beschäftigen mich. Ich komme von unten und habe ganz klein angefangen. Das habe ich nicht vergessen.

Würden Sie Spitzenpolitiker besser bezahlen?

Prost: Auf alle Fälle. Weil wir unsere Spitzenpolitiker so schlecht bezahlen, sind die Posten überwiegend mit drittklassigem Personal besetzt. Erstklassige Frauen und Männer machen sich selbstständig, eröffnen eine Firma und verdienen Millionen, wenn es gut läuft. Sie haften mit ihrem Kapital.

Und zweitklassige Politiker und Manager?

Prost: Ich beziehe diese Abstufung und Klassifizierung ausschließlich auf die ökonomische und politische Qualifikation der Menschen. Zweitklassige Menschen lassen sich anstellen. Einige von ihnen werden Vorstände von Aktiengesellschaften und verdienen dann auch Millionen. Das ist meine feste Überzeugung: Sonst gäbe es nicht so viele drittklassige Dilettanten in politischen Spitzenämtern. Denn von der Bezahlung hängt die Qualität der Menschen ab. Wir sollten aufhören, die Höhe der Gehälter von Bundeskanzlern, Ministern und Abgeordneten zu kritisieren. Diese Menschen stehen im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit und verdienen auch deshalb eine bessere Bezahlung. Eine Sache regt mich aber noch mehr auf.

Nur zu!

Prost: Mich regt der Negativismus in Deutschland auf, das permanente Gemotze und Gemeckere an allem und jedem. Wir brauchen wieder mehr Zuversicht. Denn wenn ich in die deutsche Vergangenheit schaue und die Zustände in anderen Ländern betrachte, komme ich zum Schluss: Uns geht es immer noch sehr gut. Die guten alten Zeiten gab es nicht. Wann waren denn die Zeiten gut in Deutschland? Unter Hitler und nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich nicht. Jetzt ist die Zeit gut. Diese gute Zeit müssen wir bewahren. Mit Schimpfen, Maulen und depressiven Einstellungen funktioniert das nicht.

Wo erleben Sie so viel Negativismus?

Prost: Etwa in Teneriffa im Winter. Die größten Motzer dort sind die Deutschen: Mal ist der Kaffee zu kalt, die Sonne zu grell, das Meer zu stürmisch. Wir sind eine Mauler-Gesellschaft geworden. Jeder ist sofort angefasst, gleich auf 100. Die Menschen sind einfach nicht mehr entspannt.

Was ist nur los mit den Deutschen?

Prost: Wir sind Empörungs- statt Export-Weltmeister geworden. Ich verstehe viele Deutsche nicht. Aber jetzt kommen die Weißwürste. Mein Freund Flori Gstatter ist da. Wir können beim Essen weiter philosophieren.

Florian Gstatter (kommt zum Gespräch dazu): Das Schöne im Leben ist, morgens aufzustehen, es tut einem nichts weh und man kann seiner Arbeit nachgehen. Und das Ganze ohne großes Tamm-Tamm. Wenn die Familie dann auch noch zusammenhält, wächst und alle gesund sind, passt alles.

Prost: Genau. Ich strebe nicht mehr nach Ruhm, Ehre und Geld. Das ist vorbei. Ich finde es schade, wenn Männer in meinem Alter immer noch mehr Geld und Einfluss haben wollen. Ich beschränke mich selbst. Ich wollte raus aus dem Business, raus aus der Firma, raus aus der Verantwortung und raus aus dem Anzug. Das Leben ist zu kostbar, um immer das Gleiche zu tun. Nach 50 Jahren Buckeln musste ich loslassen. Zeit zu haben, ist für mich der größte Luxus. Früher hatte ich privat wenig Zeit, so wenig, dass ich selbst nicht die Zeit fand, zu heiraten.

Florian Gstatter betreibt mit seiner Familie im Nebenerwerb einen Bio-Milchschafhof in Reit im Winkl. Er ist mit Ex-Liqui-Moly-Chef Ernst Prost befreundet. Foto: Gstatter

Jetzt haben Sie Zeit im Überfluss. Quält Sie manchmal Langeweile?

Prost: Ich genieße die Langeweile. Was ist schlecht daran? Langeweile ist besser als Stress. Man muss aufhören, zu wollen. Ich habe mir die Freiheit zurückgeholt.

Dem früheren Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist das Loslassen nicht gelungen. Er hat versucht, sich mit 83 Jahren das Leben zu nehmen. Der Unternehmer leidet an Altersdepressionen und macht sich Gedanken darüber, ob er überhaupt noch gebraucht wird. Wie sehr hat Sie das berührt?

Prost: Ich kenne Herrn Grupp lange und gut. Ich sehe in seinem versuchten Suizid einen Schrei nach Liebe, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Dennoch bleibt sein Verhalten ein Rätsel für mich.

Sie und Herr Grupp waren einst als streitbare Unternehmer Dauergäste in deutschen Talkshows.

Prost: Da haben wir uns kennengelernt und oft unterhalten. Ich kann aber seine Argumentation für den versuchten Suizid nicht nachvollziehen. Herr Grupp wird doch nach wie vor gebraucht. Sein Sohn, seine Tochter und seine Frau führen das Unternehmen und suchen sicher seinen Rat. Und selbst wenn man nicht mehr gebraucht wird, ist man einfach da, steht auf, geht essen und lebt. Der Mensch darf sich nicht nur über Arbeit definieren. Das habe ich zum Glück gelernt. Ich glaube, ich könnte Herrn Grupp erklären, wie man ein zufriedener Mensch wird.

Doch vielen fällt der Übergang in die Rente schwer. Sie straucheln, werden krank.

Prost: Ich hätte bei Liqui Moly ewig weiterarbeiten können. Viele haben mich gebeten, weiter die Chef-Position einzunehmen. Typen wie mich, die den Karren ziehen und für alle da sind, findet man nicht so leicht. Selbst Herr Würth, an den ich das Unternehmen verkauft habe, wollte nicht, dass ich gehe. Nicht einmal der Betriebsrat fand es gut, dass ich mich in die Rente verabschiede. Liqui Moly läuft jedoch auch ohne mich. Mein Nachfolger Günter Hiermaier und sein Team machen einen sehr guten Job. Das freut mich. Sie verfahren nach meiner Devise: schaffen, Gas geben, nicht schwätzen und nicht unnötig Ordner mit Papier füllen, also als Unternehmen nicht Bürokratie aufhäufen!

So mancher Weggenosse versteht Ihren Wandel von einem der erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland zum oberbayerischen Diogenes nicht.

Prost: Mich befriedigt das neue Leben aber. Ich übe mich im Verzicht. Unlängst hatte ich nur noch einige Gummibärchen zum Essen zuhause. Das machte mir nichts aus. Dann belohne ich mich wieder und gehe in ein Sterne-Lokal. Ein wenig bin ich ein Minimalist, ja Frugalist, der bewusst konsumiert und sich beschränken kann.

Der frühere Liqui-Moly-Chef Ernst Prost zeigt seinen leeren Kühlschrank. Er sei ein Minimalist und Frugalist, sagt er. Foto: Alexander Kaya

Für einen Frugalisten haben Sie ganz schön viele Harley-Motorräder. Sind es fünf oder mehr?

Prost (lacht): Das sage ich nicht. Doch mein Kühlschrank ist heute leer.

Gstatter: Deswegen bringe ich ihm immer etwas vorbei. Ich will kein Skelett vorfinden.

Prost: Dafür darf der Flori seine Schafe auf meiner Wiese weiden lassen. Wir halten halt zusammen in Oberbayern. Und ich kaufe bei ihm Schafprodukte und verschenke sie zu Weihnachten. Das ist besser als ein Gucci-Täschchen. Ich freue mich, dass der Flori mein Freund ist. Ich treffe jetzt andere Menschen als früher, dazu gehören Fischer am Chiemsee, Käsemacher in der Region oder in Teneriffa Avocado- und Bananen-Anbauer. Man muss neugierig bleiben und Lust haben, Menschen kennenzulernen. Die Business-Leute, ja die Reichen und Schönen, gehen mir nicht ab.

Manchmal zieht es sie doch zu den Reichen und Schönen ins Sternelokal nach Grassau oder zum Stanglwirt nach Going am Wilden Kaiser, also hin zum maximalen Kontrast zu Schafzucht und Avocadoanbau.

Prost: Aber der Chef vom Stanglwirt, der Balthasar Hauser, ist ein durch und durch bodenständiger Mensch und kein Schickimicki-Typ. Ich mag solche Menschen wie den Hauser und den Flori eben.

Gstatter: Und ich diskutiere gerne mit dem Ernst. Wir reden über das Leben, die Liebe und die Wirtschaft.

Und solange man Sie nicht nach süßem Senf für Weißwürste fragt, ist alles gut.

Prost (lacht): Seit ich den Flori mit seinen Schafen kenne, fällt es mir schwerer, Fleisch zu essen. Ich sehe immer die Gesichter der Tiere. Unlängst ist ein Lamm vom Flori gestorben. Das ist mir unter die Haut gegangen.

Gstatter: Wenn bei jedem tierischen Produkt im Supermarkt das Gesicht des Tieres auf der Packung abgebildet wäre, würden die Verbraucher Lebensmittel viel mehr wertschätzen.

Prost: Wir müssen wieder bewusster leben.

Ernst Prost, 68, wurde im oberbayerischen Altötting geboren. Bis er Ende 2017 seine Unternehmensanteile an die Würth-Gruppe verkauft hat, war er Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter des Ulmer Schmiermittel-Herstellers Liqui Moly, für den er noch bis 2022 als Chef tätig war. Seitdem ist Prost Rentner und lebt abwechselnd auf Teneriffa und in Reit im Winkl.

Florian Gstatter, 46, betreibt mit seiner Familie einen Milchschafhof im oberbayerischen Reit im Winkl im Nebenerwerb.