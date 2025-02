Ex-Siemens-Chef Joe Kaeser: AfD-Politik ist eine Gefahr für unseren Wohlstand

Vor der Bundestagswahl warnen führende Vertreter aus dem Wirtschafts- und Gewerkschaftslager eindringlich von den aus ihrer Sicht negativen Folgen der AfD-Politik für Beschäftigte und Unternehmen. Der frühere Siemens-Chef Joe Kaeser hatte sich schon früh kritisch mit den Thesen der in Teilen rechtsextremen Partei auseinandergesetzt. Bekannt wurde sein Kommentar zu migrationskritischen Äußerungen der AfD-Politikerin Alice Weidel: „Lieber Kopftuch-Mädel als Bund Deutscher Mädel.“ In einem Interview mit unserer Redaktion kritisierte Kaeser die Politikerin jetzt erneut massiv: „Sie stellt eine Gefahr für die Demokratie dar. Die Frau hat sich nicht unter Kontrolle und bedient sich populistischer Methoden.“

Kaeser hält Weidel Wankelmütigkeit vor

Der frühere Siemens-Chef hielt der AfD-Co-Vorsitzenden zudem „Wankelmütigkeit“ vor und macht das an einem Wirtschaftsthema fest: „Erst hat sie gefordert, alle Windräder sollten niedergerissen werden, um dann im nächsten Moment zurückzurudern.“ Jenseits der Person „Weidel“ stört sich Kaeser grundsätzlich am Wirtschafts-Programm der AfD. Der Manager wies auf die Konsequenzen der Pläne der Partei, aus der Europäischen Union und der Euro-Gemeinschaft auszutreten, hin: „Das würde den Wirtschaftsstandort Deutschland extremen Schaden zufügen.“ Denn Deutschland profitiere enorm vom EU-Binnenmarkt und davon, dass sich Arbeitskräfte innerhalb der EU frei bewegen und niederlassen können, argumentiert der Unternehmens-Vertreter. In Zeiten des Fachkräftemangels sei Deutschland jedoch auf qualifizierte Menschen aus dem Ausland angewiesen. Weidel hatte sich im ZDF unlängst indes „für eine Willkommenskultur für qualifizierte Menschen, die hier Steuern zahlen, ausgesprochen.“

Kaeser und Kawlath warnen in der Bundestagswahl vor den Gefahren der AfD-Politik für Deutschland.

Kaeser betonte weiter an die Adresse der AfD-Politikern: „Der Euro ist ein Segen für deutsche Unternehmen. Eine hoch aufwertende D-Mark würde den Export für unsere Firmen verteuern und erschweren.“ Das bekäme vor allem auch die Landwirtschaft zu spüren. So ist Kaeser überzeugt: „Die AfD-Politik ist eine Gefahr für unseren Wohlstand.“ Eine ähnliche Auffassung vertritt der deutsche Maschinenbau-Präsident Bertram Kawlath, der gegenüber unserer Redaktion sagte: „Der Maschinenbau bietet gut bezahlte und stabile Arbeitsplätze. Wer also solch extremistische Parteien wählt, legt die Axt an die Grundpfeiler unseres Geschäfts.“ Diese Argumentation scheint immer wieder durch, wenn sich Unternehmer mit der AfD beschäftigen. Demnach würden sich Beschäftigte wirtschaftlich schaden, wenn sie AfD wählen.

IG-Metall-Chefin: AfD macht Bürgern falsche Versprechen

Doch viele Frauen und Männer tun das trotzdem, selbst wenn sie Mitglied einer Gewerkschaft wie der IG Metall, der mächtigsten deutschen Arbeitnehmer-Organisation, sind. Das erklärt sich IG-Metall-Chefin Christiane Benner im Gespräch mit unserer Redaktion so: Die Partei mache Bürgerinnen und Bürgern falsche Versprechen, vor allem in Migrationsfragen. Die Gewerkschafterin hält dem wie Unternehmer entgegen: „Wer AfD wählt, stimmt als Arbeitnehmer gegen seine Interessen und letztlich gegen sein Unternehmen und damit seinen Arbeitsplatz.“ Und sie fügte hinzu: „Die Politik der AfD ist gefährlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland und unsere Grundrechte.“ Dabei ziele die Politik der Partei auch auf eine Schwächung von Gewerkschaften ab. Benner glaubt: „Wer die AfD wählt, stimmt für eine Partei, die Reiche stärken und Menschen mit wenig Geld schwächen will.“ Das sehe man an den Steuerplänen. So appellierte die IG-Metall-Chefin: „Beschäftigten muss vor der Bundestagswahl klar sein: Nur Reiche profitieren von der AfD.“