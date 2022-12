Früherer Siemens-Chef von Pierer: "Wunden verheilen, Narben bleiben"

Der Ex-Siemens-Chef spricht darüber, wie der Korruptionsskandal sein Leben verändert hat. Und der 81-Jährige verrät, dass Schröder und Stoiber bei ihm zum Friedens-Essen waren.

Herr von Pierer, Sie haben in der Siemens-Korruptionsaffäre in Griechenland einen „Freispruch erster Klasse“ bekommen, wie Sie betonen. Können Sie mit der Sache abschließen? Im Zuge des Skandals um dubiose Zahlungen von 1,3 Milliarden Euro hatten Sie als Aufsichtsrats-Chef des Konzerns abgedankt.

Von Pierer: Ja, ich habe politische Verantwortung übernommen, aber keine rechtliche. Das Verfahren in Griechenland dauerte noch einmal acht Jahre. Das war ein ewiges Auf und Ab. Die Staatsanwaltschaft hatte schon einmal Freispruch für mich beantragt.

Dann gab es eine böse Überraschung für Sie.

Von Pierer: Plötzlich verurteilte mich das Gericht in Athen völlig überraschend, abweichend vom Antrag der Staatsanwaltschaft und nicht nachvollziehbar zur Maximalstrafe von 15 Jahren Gefängnis. Ich bin dann 2019 in Berufung gegangen. Nun erlebte ich einen fairen Prozess, der wirklich in einen Freispruch erster Klasse mündete. Wenn ich all die Jahre zusammenzähle, musste ich mich rund 16 Jahre Vorwürfen erwehren. Gegen mich fand lange ein Kesseltreiben statt. Das war vor allem für meine Familie eine enorme Belastung.

Wie sehr hat Sie das persönlich belastet?

Lesen Sie dazu auch

Von Pierer: Ich habe das alles auch dank der Unterstützung meiner Familie und guter Freunde ganz gut verkraftet. Das Verfahren in Griechenland hat mich trotz der zunächst verkündeten drakonischen Strafe nicht mehr so belastet. Ich war einfach überzeugt, das Gericht werde in zweiter Instanz erkennen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist. Und so kam es auch.

Noch einmal: Haben Sie Ihren Frieden mit all dem gemacht?

Von Pierer: Für mich ist die Sache nun beendet.

Wirklich ganz beendet?

Von Pierer: Wunden verheilen, Narben bleiben. Ich kann nicht alles vergessen. Aber es belastet mich nicht mehr. Die Sache ist zu einem guten Ende gekommen. Ich bin weder in Deutschland, in Griechenland noch sonst wo wegen der Korruptionsaffäre verurteilt worden. Mein Verhältnis zu Siemens hat sich normalisiert, so wie es zwischen einem Pensionär wie mir und seinem früheren Arbeitgeber sein sollte. Es gab und gibt gute Gespräche mit Vorständen, die ich noch kenne. Ich treffe in Erlangen, wo ich wohne, regelmäßig Siemensianer. Das Verhältnis zu Siemens hat sich also entspannt. Es gestaltet sich so, wie es zwischen einem länger ausgeschiedenen Vorstand und aktiven Vorständen üblich ist.

Werden Sie von Siemens-Managern wieder um Rat gefragt?

Von Pierer (lacht): Es gilt doch: Ratschläge können wie Schläge sein. Ich erteile aktiven Vorständen keine Ratschläge. Aber man hört mir zu bestimmten Themen seit längerer Zeit wieder zu und interessiert sich dafür, welche Schlussfolgerungen ich daraus ziehe. Ich kann sagen, was ich denke. Diese Freiheit habe ich. Und meine Gesprächspartner bilden sich ihre eigene Meinung.

Dafür haben sie aber an Siemens die Summe von fünf Millionen Euro Schadenersatz gezahlt.

Von Pierer: Meine Frau und mein Bruder, der Anwalt war, haben mir damals geraten, einen Schlussstrich zu ziehen. Manchmal befindet man sich eben in einer Situation, in der sich die Dinge nicht so verhalten, wie man es mag. Damit muss man klarkommen.

Der frühere Siemens-Chef Heinrich von Pierer ist nach wie vor sportlich unterwegs. Foto: Privat, von Pierer

Was wäre passiert, wenn Sie weitergekämpft und dem Druck von Siemens nicht nachgegeben hätten?

Von Pierer: Dann hätte ich mindestens zehn Jahre oder länger einen Prozess gegen ein auch finanziell potentes und damals zum rigiden Vorgehen entschlossenes Unternehmen führen müssen. Es war also eine Frage der Klugheit, den Streit im Wege eines Vergleichs ausdrücklich ohne Anerkennung einer Schadenersatzpflicht beizulegen. Ich wollte nicht wie Michael Kohlhaas in der Novelle von Heinrich von Kleist mit dem Kopf durch die Wand gehen.

Bei Kohlhaas endete das ja böse.

Von Pierer: Ich bin kein Kohlhaas. Ich habe die absolut richtige Entscheidung getroffen, die mir danach ein ruhiges Leben beschert hat. Ich konnte ein Beratungsunternehmen aufziehen, halte seit über 15 Jahren an der Universität Erlangen-Nürnberg ein Seminar für gute Unternehmensführung, nehme Beirats- und Aufsichtsratsmandate wahr. Bis vor kurzem saß ich im Verwaltungsbeirat des FC Bayern, aus dem ich jetzt aus Altersgründen ausgeschieden bin. Das wäre alles so nicht möglich gewesen, wenn ich weiter gegen Siemens gekämpft hätte und es zu ständig neuen öffentlichen Angriffen gekommen wäre. Siemens war damals nicht gerade zimperlich. Bestimmte Medien, keineswegs alle, auch nicht.

Das Seminar an der Uni ist Ihnen wichtig.

Von Pierer: Ich habe neben meinem juristischen auch ein volkswirtschaftliches Studium abgeschlossen. Das Seminar an der Uni macht mir und offenbar auch den jungen Leuten Spaß. Die Nachfrage nach diesem Seminar ist größer als die zur Verfügung stehenden Plätze. Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen versuche ich, die Menschen zu ermutigen, optimistisch zu sein und auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen. Schwierigkeiten hat es immer gegeben. Wir werden es schaffen.

Jetzt klingen Sie fast wie ein Politiker. Und Sie wären beinahe Politiker geworden.

Von Pierer (lacht): Beinahe wäre ich für die CSU, der ich bis heute angehöre, Bundestagsabgeordneter geworden. Mir hat 1976 nur eine Stimme gefehlt, dann wäre ich als Kandidat in einem sicheren Wahlkreis aufgestellt worden. Ich erinnere mich noch gut daran. Mein Vater sagte damals zu mir, er hätte den ganzen Tag gebetet, dass ich durchfalle. Und so kam es auch. Ich war aber immerhin 18 Jahre Stadtrat in Erlangen.

Wie wichtig war das kommunalpolitische Engagement für Sie?

Von Pierer: Da habe ich viel gelernt, gerade auch im Umgang mit sozialen Themen. Ich wusste etwa, wie und an wen Wohnungen von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Erlangen im sozialen Wohnungsbau vergeben werden, und wie wichtig ein städtisches Frauenhaus ist. Es ist schade, dass heute nur noch sehr wenige Manager Zeit für politisches Engagement finden.

Sie waren auch mal Lokal-Journalist.

Von Pierer: Ich habe zwölf Jahre für die Erlanger Nachrichten, vor allem über Sport geschrieben. Ich war jeden Tag in der Redaktion und habe keinen Urlaub genommen, weil ich den Job nicht verlieren wollte. In meinen besten Zeiten habe ich im Monat 400 D-Mark bei einem Zeilen-Honorar von 20 Pfennig verdient. Zunächst habe ich so mein Taschengeld aufgebessert und später mit Berichten mein Studium finanziert.

Was verdanken Sie dem Journalismus?

Von Pierer: Ich habe von Journalistinnen und Journalisten viel gelernt, etwa wie man sich ausdrückt und wie man einen komplexen Sachverhalt in einem kurzen Bericht verständlich abhandelt. Der Umgang mit den Journalistinnen und Journalisten war interessant. Das waren faszinierende Menschen. Mir hat das Schreiben Spaß gemacht. Manchmal schreibe ich heute auch noch, zuletzt eine ganze Seite in den Erlanger Nachrichten. In dem Artikel, der nicht überall Beifall fand, ging es um Stadtentwicklung, die Aufwertung der Altstadt und um die lokalen Implikationen der Energiewende.

Schreiben Sie jetzt auch wieder Tennisberichte?

Von Pierer: Ich spiele nur noch Tennis und schreibe keine Tennisberichte mehr. Dafür verfasse ich manchmal Leserbriefe. Für meinen ganzseitigen Artikel habe ich natürlich kein Honorar bekommen. Ich war froh, dass er so groß erschienen ist. Ich wollte einfach die kommunalpolitische Diskussion befeuern. Die Menschen sollten Anteil nehmen an ihrer Kommune.

Dieses Bild von Heinrich von Pierer ist entstanden, als er bayerischer Jugendmeister im Tennis war. Foto: Privat, von Pierer

Wie sind Sie eigentlich zu Siemens gekommen?

Von Pierer: Ich wäre beinahe Notar geworden. Ich hatte schon die vorgeschriebene ärztliche Untersuchung für diesen doch äußerst lukrativen Beruf absolviert. Ich bin dann aber durch einen Zufall bei Siemens gelandet, nachdem ein beeindruckender Siemens-Mann am großen Standort in Erlangen mich überzeugt hat, in die Rechtsabteilung als Jurist einzutreten. Nun hatte ich viel Glück. Denn in unserer Abteilung landeten große Projekte wie der Bau zweier Kernkraftwerke im Iran. Das war einer der größten Aufträge in der Siemens-Geschichte. Die Verhandlungen verliefen schwierig. Ich habe als junger Mann damals viel gelernt von meinem Partner auf der technischen Seite, aber auch von den Persern. Mit der persischen Revolution waren die Gespräche plötzlich beendet.

So fing ein zäher Rechtsstreit an.

Von Pierer: Die Lage wurde 1979 dramatisch. Der Telefonkontakt riss ab und wir hatten 3000 Menschen auf der Baustelle der Kraftwerke in Buschehr am Persischen Golf. Es ging um das Wohl unserer Beschäftigten. So wurde mein Kontakt zum Vorstand der Siemens-Kraftwerks-Tochter immer enger. Das war die Grundlage für meine spätere Karriere bei Siemens. Ein ewiger Rechtsstreit entfaltete sich zwischen dem Iran und Siemens, der erst 2004 durch ein Schiedsverfahren beigelegt werden konnte. Der Iran hatte uns zwischenzeitlich auf Schadenersatz über 15 Milliarden D-Mark verklagt, weil wir das Projekt nicht weitergeführt haben. Am Ende haben wir gewonnen.

Die Atomkraft ist wieder ein heißes Thema. Es ist richtig, dass Deutschland aussteigt, auch wenn Energie knapp und teuer ist?

Von Pierer: Es ist falsch, dass Deutschland aus der Kernenergie aussteigt. In Europa gibt es etwa 150 Kernkraftwerke. Keines davon verfügt über den Standard wie die drei noch verbliebenen deutschen Kernkraftwerke, die wir jetzt abstellen. Diese drei Kernkraftwerke entsprechen der hohen deutschen Sicherheitstechnik und Qualität. Ich habe einst die kaufmännische Abrechnung für die drei Kernkraftwerke gemacht. Sie sind alle absolut betriebsfähig.

Trotzdem sollen sie abgestellt werden.

Von Pierer: Das Abstellen der drei herausragenden Kernkraftwerke ist in einer Notsituation wie dieser verantwortungslos. Dabei muss man bedenken: Die deutsche Atom-Sicherheitstechnik hat die Sicherheitstechnik in der ganzen Welt beeinflusst, von China, Russland bis in den Westen hinein. Durch den Atomausstieg verliert Deutschland weltweit jeden Einfluss auf die weitere Entwicklung der Technologie. Dabei werden auch um uns herum neue Kernkraftwerke gebaut. Unsere internationalen Partner verstehen es nicht, dass wir ihnen reichlich Gas am Markt wegkaufen und verbrennen, während wir irgendwann wieder aus französischen Kernkraftwerken und vielleicht auch noch aus anderen Strom beziehen.

Das Thema wühlt Sie auf.

Von Pierer: Die Logik leuchtet mir einfach nicht ein: Wir schalten die wohl drei sichersten Kernkraftwerke der Welt ab. Um sie zu ersetzen, brauchen wir zum Beispiel rund 4000 Windkraftanlagen. Ich bin dabei ein Anhänger der erneuerbaren Energien. Ich habe selbst noch das Engagement von Siemens in der Windenergie begründet. Uns fehlen heute nicht nur Übertragungsleitungen, sondern vor allem auch die Speichermöglichkeiten für diesen Strom. Dafür wird nach wie vor viel zu wenig getan. Wir müssten uns intensiver mit den Auswirkungen von zu erwartenden Dunkelflauten befassen. Das kann noch sehr schwierig werden.

Der frühere Siemens-Chef Heinrich von Pierer (zweiter von links) hat Politiker wie den einstigen Kanzler Helmut Kohl (links) beraten. Foto: Pierer Consulting

Suchen Politikerinnen und Politiker noch ihren Rat? Sie waren einst Berater von Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel.

Von Pierer: Nein, aus dem politischen Beratungsgeschäft bin ich raus. Und das ist auch richtig so. Das müssen Jüngere, voll im Leben Stehende übernehmen. Zu Frau Merkel hatte ich die letzten Jahre keinen Kontakt mehr, aber gelegentlich noch zu Gerhard Schröder.

Warum hält der Kontakt zu Schröder so lange an? Er steht ja massiv wegen seiner Russland-Nähe in der Kritik.

Von Pierer: Auch weil wir lange miteinander Tennis gespielt haben.

Schröder hat eine spezielle Tennis-Technik.

Von Pierer: Herr Schröder war ein engagierter Tennisspieler. Für mich ist Schröder einer der typischen Fußballspieler, die später mit einigem Talent anfangen, Tennis zu spielen, wenn ihre Fußballkarriere zu Ende geht. Schröder war ganz beweglich und stand eben gerne bei Doppel-Spielen knapp hinter dem Netz, um sich so missglückte Return-Bälle zu fischen und zu versenken. Wir haben schöne Doppel zusammen erlebt.

Haben Sie ihm wegen seiner Russland-Nähe mal unter Sportkameraden ins Gewissen geredet?

Von Pierer: Das kann ich gar nicht. Das sollen andere Leute machen. Das ist nicht mein Job. Ich glaube nicht, dass er mir zuhören würde.

Wie sehr blutet Ihnen beim Thema „Russland“ das Herz? Siemens musste sich aus dem wichtigen Markt zurückziehen.

Von Pierer: Ich habe Putin einst auf Vermittlung von Gerhard Schröder kennengelernt. Das ist 20 Jahre her. Wir haben damals einen Vertrag über ICE-Züge für Russland verhandelt. Ich bedauere es sehr, dass sich Siemens aus Russland zurückziehen muss. Aber der Vorstand hatte keine Wahl. Er musste es tun.

Waren auch Sie zu blauäugig, was Putin betrifft?

Von Pierer: Ich habe ihn nur sehr oberflächlich kennengelernt. Putin sprach ja im Deutschen Bundestag und war hierzulande anerkannt. Es gab früher keinen Grund, nicht mit ihm zu sprechen, zumal auch Schröder ein gutes Verhältnis zu ihm hatte. Doch eine Lehre muss die Wirtschaft aus dem Fall „Russland“ ziehen: Man darf sich nicht so abhängig von einem einzigen Land, wie es bei den Gas-Lieferungen geschehen ist, machen. Das wird natürlich teurer für uns.

Sie sollen einmal als Bundespräsident im Gespräch gewesen sein. War da was dran?

Von Pierer: Das Thema war in der Diskussion. Die Idee kam auf, als Frau Merkel Kanzlerin war. Ich habe mich aber nie beworben. Ich habe auch einmal ein Gespräch dazu geführt, wusste aber nicht, wie ernsthaft das alles war.

Das berühmte Wolfratshauser Frühstück ist ja bekannt, als Frau Merkel bei den Stoibers in Bayern zu Gast war. Aber es gab auch ein nicht minder interessantes und politisch wichtiges Erlanger Abendessen in ihrem Haus.

Von Pierer: Die Gäste waren der damalige Kanzler Gerhard Schröder und der einstige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. Die beiden waren nach der Bundestagswahl über Kreuz. Ich konnte mit Schröder und mit Stoiber gleichermaßen gut. Beide wollten unabhängig voneinander wieder zu einer vernünftigen Arbeitsebene zusammenfinden. Dann sagte ich zu ihnen: Ich kann euch nach Erlangen zu mir einladen.

Und Schröder und Stoiber sind gekommen.

Von Pierer: Das Abendessen fand dann ausgerechnet am Geburtstag meiner Frau bei uns statt. Anders ging es nicht. Meine Frau stand in der Küche und hat für Schröder und Stoiber gekocht. Unsere Kinder haben nicht verstanden, warum es keine Geburtstagsfeier für meine Frau bei uns gab. Wir haben aber dieses Abendessen so geheim gehalten, dass niemand, nicht einmal unsere Kinder darüber informiert wurden.

War das Erlanger Friedensessen ein Erfolg?

Von Pierer: Ich holte guten französischen Rotwein aus dem Keller, den Schröder so gerne mag. Schröder und überraschenderweise auch Stoiber sprachen dem Rotwein kräftig zu und verbrüderten sich an diesem Abend. Ich wurde in die Diskussion kaum noch einbezogen, weil sich Schröder und Stoiber gegenseitig erklärt hatten, wie schwierig ihre Jugend war und wie kompliziert sich ihr jeweiliger Aufstieg gestaltete. Am Ende waren sie wieder normale politische Freunde, ja, sie haben sich wieder respektiert.

Manchmal ist es gut, sich einfach auszusprechen.

Von Pierer: Schröder hat an diesem Abend Stoiber angeboten, die Präsidentschaft der Europäischen Kommission in Brüssel zu übernehmen. Mit Jacques Chirac hatte er dieses Vorgehen schon abgesprochen. Sie haben dann verabredet, unsere Runde fortzusetzen. Als Nächstes wäre Edmund Stoiber mit einer Einladung dran gewesen. Dazu kam es nicht mehr. Das Essen hat jedenfalls seinen Zweck, zumindest einen Burgfrieden herbeizuführen, erfüllt. Weder Schröder noch Stoiber wussten, dass meine Frau Geburtstag hatte.

Schröder soll am Ende noch die friedensstiftende Kraft des von ihnen ausgesuchten edlen Tropfens gerühmt haben.

Von Pierer (lacht): Schröder lobte den französischen Rotwein, obwohl ich für meine fränkische Sparsamkeit bekannt sei, wie er ironisch anmerkte. Dieser Abend war einer der lustigeren Veranstaltungen in meinem Leben. Stoiber hat übrigens nach längerer Bedenkzeit das Schröder'sche Angebot dann damals nicht angenommen.

Zur Person: Heinrich von Pierer, 81, fand 1969 zu Siemens. Von 1992 bis 2005 war er Vorsitzender des Vorstands des Konzerns. Danach wechselte er in den Aufsichtsrat des Unternehmens, dessen Vorsitz der Manager bis 2007 innehatte. Im Zuge der Siemens-Korruptionsaffäre legte von Pierer das Amt nieder.