Warum diese Frauen trotz allem gern im Altenheim arbeiten

Sie hatte keine Ahnung, wie groß das Problem wirklich ist. Doch nach ihren ersten Arbeitswochen in einem Altenheim in Deutschland hat Hayat Khalfi schnell verstanden, was dieses bürokratisch klingende deutsche Wort bedeutet: Fachkräftemangel. „Wenn zu wenige Pflegekräfte da sind, können wir die Patienten nicht so versorgen, wie wir uns es wünschen. Das ist frustrierend und man fühlt sich so hilflos“, sagt die 41-jährige Mutter von drei Kindern. Khalfi stammt aus Marokko und kam nach 13 Jahren in Italien im Jahr 2018 nach Deutschland. Im September vergangenen Jahres ist sie in Augsburg in die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft gestartet. Das allein macht sie zur Hoffnungsträgerin.

Matthias Zimmermann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis