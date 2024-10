Auto brennt nach Unfall aus – 16-jähriger Fahrer vermutet

Nach einem Alleinunfall ist ein Auto in Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) ausgebrannt. Am Steuer des Wagens saß vermutlich ein 16-Jähriger, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach habe die Freundin des Jugendlichen die Einsatzkräfte in der Nacht alarmiert, nachdem sie während eines Telefonats mit dem 16-Jährigen einen lauten Knall vernommen hätte. Sie habe ihn daraufhin mit ihrem Handy geortet.

Am Unfallort fanden die Beamtinnen und Beamten nach den Angaben des Polizeisprechers das Auto der Eltern des 16-Jährigen vor, das sich offenbar zunächst überschlagen hatte und danach in Brand geraten war. Den Fahrer des Wagens habe die Polizei nicht angetroffen. Die Einsatzkräfte hätten unter anderem mit einem Hubschrauber nach ihm gefahndet. Über den Sachschaden wurde zunächst nichts bekannt.

In Deutschland kann man erst im Alter von 17 Jahren einen Führerschein erwerben und ab 18 ohne Begleitung fahren.