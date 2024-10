«Begleitetes Fahren» - Polizei stoppt 13-Jährigen am Steuer

In der Oberpfalz haben Polizisten einen 13-Jährigen am Steuer eines Autos angehalten. Neben ihm saß bei der Kontrolle in Eschenbach in der Oberpfalz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) demnach sein 56 Jahre alter Vater. Die Polizisten unterbunden das laut Mitteilung «begleitete Fahren», da der Junge noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein konnte. Die Eltern des strafunmündigen Kindes erhielten nach dem Vorfall vom vergangenen Donnerstag zudem eine Anzeige.

