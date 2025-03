Unzufriedener Kunde löst Feueralarm in Baumarkt aus

Ein 61-Jähriger hat in einem Baumarkt einen Feueralarm ausgelöst, weil er als Kunde unzufrieden gewesen ist. Wie die Polizei mitteilte, rückte die alarmierte Feuerwehr wieder ab. Wie viele Einsatzkräfte der Feuerwehr zu dem Einsatz fuhren, war einem Polizeisprecher nicht bekannt.

Als Grund, warum er am Dienstag in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) den Notknopf drückte, gab der Mann demnach an, zu lange auf Personal gewartet zu haben. Der Baumarkt sei nicht evakuiert worden, da der Mann beobachtet worden sei, sagte der Polizeisprecher. Seine Ungeduld beschert dem 61-Jährigen nun eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen.