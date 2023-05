Wenn Eltern wegen ihrer Kinder im Job diskriminiert werden

Plus Herablassende Äußerungen, Zurückstufungen oder Kündigungen: Eltern müssen sich im Berufsleben einiges gefallen lassen. Das belegt nun eine Studie des Bundes.

Für Eltern sind ihre Kinder das Größte. Womit viele nicht rechnen: dass sie wegen ihres Nachwuchses an ihrem Arbeitsplatz nachteilig behandelt, degradiert oder sogar gekündigt werden. Laut einer nicht repräsentativen Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus dem Jahr 2022 erleben allerdings etwa 41 Prozent der Eltern Diskriminierung im Job aufgrund ihrer Elternschaft oder der Kinderbetreuung. Für diese Studie wurden 2500 Eltern online befragt und Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen interviewt. Die Ergebnisse zeigen, dass in den allermeisten Fällen Frauen Opfer der Ungleichbehandlung sind. Doch auch einige Männer sind davon betroffen.

Vor allem die härteren Fälle von Diskriminierung landen auf dem Schreibtisch von Sandra Runge. Sie ist Anwältin für Arbeitsrecht und selbst Opfer von Elterndiskriminierung geworden. Damit sich die Bedingungen für Eltern im Arbeitsleben verbessern, ist die Mutter von zwei Kindern neben ihrer beruflichen Tätigkeit aktiv geworden. Dass es nun Zahlen gibt, die die systematische Benachteiligung von Eltern im Arbeitsleben beweisen, ist für sie ein Lichtblick. "Ich wusste das aus meiner anwaltlichen Tätigkeit schon lange", sagt Runge.