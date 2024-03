Weltweit Probleme bei McDonald's: Kunden können kein Essen bestellen

In einigen Filialen von McDonald's kann am Freitag kein Essen mehr bestellt werden. Grund dafür sind technische Probleme.

Die Fastfoodkette McDonald's hat am Freitag in mehreren Ländern mit technischen Problemen zu kämpfen. Wie BBC berichtet, können einige Kundinnen und Kunden in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Australien und Neuseeland kein Essen bestellen. Medienberichten zufolge sind auch zahlreiche weitere Länder betroffen.

Probleme bei McDonald's: Kassen- und IT-Systeme funktionieren nicht

Laut McDonald's werde das Problem, das nichts mit der Cybersicherheit zu tun habe, gelöst. Wie lange das dauert, ist noch unklar. "Wir sind uns eines Technologieausfalls bewusst, der sich auf unsere Restaurants ausgewirkt hat", wird der Konzern von BBC zitiert. Die Ursache für die Störung ist nicht bekannt.

Die Systemausfälle führten Medienberichten zufolge bereits zur Schließung von mehreren Filialen. Teilweise funktionieren Kassen- und auch andere IT-Systeme nicht mehr. Laut BBC verfasse das Personal in manchen Filialen die Rechnungen handschriftlich und akzeptiere nur Bargeld. Auf dem offiziellen X-Account von McDonald's Japan teilte der Konzern mit, dass "der Betrieb in vielen unserer Filialen landesweit vorübergehend ausgefallen ist".