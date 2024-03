Fendt

05:30 Uhr

Fendt in Marktoberdorf: Klage vor Gericht wegen Arbeit am Sonntag - die Hintergründe

Plus Einige Fendt-Mitarbeiter arbeiteten 2023 freiwillig sonntags, um Engpässe auszugleichen. Dagegen klagte die IG Metall. Was sagt das Verwaltungsgericht?

Von Heiko Wolf

Mehrere Dutzend Fendtler in Marktoberdorf haben auf freiwilliger Basis im vergangenen Jahr zum Teil sonn- und feiertags gearbeitet, um einen Engpass in der Getriebeproduktion bei AGCO/Fendt auszugleichen – konkret in der Wellen- und Zahnrad- sowie der Gehäuse- und Rohrfertigung.

Um die Bewilligung dieser Sonn- und Feiertagsarbeit für den Zeitraum 1. März bis 17. Dezember 2023 durch den Freistaat ist es nun am Donnerstag vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg gegangen.

