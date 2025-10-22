Fendt setzt jetzt auf Influencer im Traktor – und hat damit Erfolg

Konkrete Zahlen wollte Christoph Gröblinghoff vor der versammelten Schar der Mitglieder des Fendt Classic Club International nicht nennen. Ein positives Signal sendete er von der Bühne im Forum in Marktoberdorf hinab ins Publikum aber trotzdem: „Fendt geht es in der aktuellen Situation und in den Wirren dieser Zeiten recht gut.“ Jedoch schob er gleich hinterher: „Der Wind bläst uns gerade direkt von vorn ins Gesicht.“

Ein Grund zum Trübsalblasen ist das für Gröblinghoff, Vice President und Vorsitzender der Fendt Geschäftsführung, nicht. Es kam vielmehr eine Jetzt-erst-recht-Stimmung auf, denn zur Agritechnica im November in Hannover geht der Traktorenhersteller in die Vollen: Er stellt gleich fünf neue Baureihen mit unterschiedlichen Modellen vor. Und da kommen auch Influencer ins Spiel.

Fendt trotzt der Krise: 24.000 Traktoren aus Marktoberdorf angepeilt

Es werde noch etwas brauchen. Und den genauen Weg kann niemand vorhersagen. Gröblinghoff hat dennoch ein klares Ziel vor Augen: „Spätestens 2027 werden wir 23.000 bis 24.000 Schlepper anpeilen.“

Noch aber plagen Sorgen. Der russische Markt ist komplett weggebrochen, bedeutet: 2000 Traktoren weniger. Auch die Zukunft für Fendt in den USA sei nur schwer einzuschätzen. Die fast täglich wechselnde Zollpolitik von Präsident Donald Trump sorge für eine Kaufzurückhaltung. Die dortigen Landwirte wüssten nicht, wie es um den Absatz ihrer Produkte stehe. Beispiel Soja. Die USA sind der zweitgrößte Produzent weltweit. Die Zollpolitik habe auch das Geschäft mit Kanada verändert. Fendt liefere nun nicht mehr über die USA, sondern direkt von Marktoberdorf aus ins Land.

Mit Sorge blickte Gröblinghoff auf das Geschäft in England. Dort fuhren die Landwirte die zweitschlechteste Ernte seit Wetteraufzeichnung ein. Auch der Brexit wirke nach.

Dieser Markt überrascht alle Zuhörer im Saal

Einen Lichtblick gebe es trotzdem: die Ukraine. Der Grund: Die Menschen dort betrieben „mit Stolz und Pathos“ Landwirtschaft. Sogar in Zeiten des Krieges. Gröblinghoff geht davon aus, dass in das Land 2500 Maschinen verkauft werden – so viele wie vor dem Krieg. Die Runde vor ihm nahm es mit Erstaunen zur Kenntnis.

Bereits bei der Vorstellung zum Jahrestreffen des Classic Clubs im Fendt-Forum in Marktoberdorf waren die neuen Baureihen ein begehrtes Fotomotiv.

Dieses Jahrzehnt sei geprägt von Auf und Abs. Am Anfang seien die Aufträge durch die Decke gegangen, nun herrsche Zurückhaltung. Was unter dem Strich aber zähle - und mit Sicherheit auch beruhigt: Der amerikanische Mutterkonzern AGCO „glaubt an Fendt“. Und: „Fendt ist die wichtigste Säule im AGCO-Konzern – auch in Zukunft.“

Das zeige sich vor allem an den hohen Investitionen. Die fließen nicht nur in Fertigungen in Marktoberdorf, in Kabinenpressen in Asbach-Bäumenheim oder in die Mähdrescherproduktion im italienischen Breganze. Auch die Logistik bekommt Geld.

„Ein Feuerwerk neuer Produkte und Innovationen“

Was in Marktoberdorf aus dem Geld geworden ist, soll das Publikum zur Agritechnica, der weltgrößten Landtechnikmesse, erleben. Auf 3000 Quadratmetern präsentiert Fendt 22 Maschinen. Gröblinghoff sprach gar von einem „Feuerwerk neuer Produkte und Innovationen“. Rund 460.000 Messebesucher werden erwartet.

Roland Schmidt, Vice President Fendt Marketing Global, sparte nicht mit Superlativen: „So einen Schuss im Rohr wie in diesem Jahr hatten wir wohl noch nie.“ Vom 300 bis zum 1000 Vario der vierten Generation mit seinen bis zu 550 PS der stärkste Standardschlepper auf dem Markt: Sie sollen begeistern und – noch wichtiger – die Landwirte überzeugen. Die schlagkräftigsten Argumente: mehr PS, mehr Zuladung und trotzdem geringerer Verbrauch.

Um sie besser und schneller an den Landwirt zu bringen, fährt Fendt diesmal eine andere Strategie. Es hat einen Tross mit den neuen Produkten durch sieben Länder in Europa geschickt, 2000 Händler und 1000 ausgesuchte Landwirte eingeladen. Sie sollen sich nicht erst bei, sondern schon vor der Agritechnica informieren, um dann bei der Messe ihr Wissen an Kunden weiterzugeben.

Fendt startet mit Influencern durch

Gleiches gilt für eine ausgewählte Schar an Landwirtschaftsinfluencern aus acht Ländern. 24 von ihnen durften die Schlepper testen, fotografieren, filmen. Die Ergebnisse stellen sie ins Internet. Für Gröblinghoff und Schmidt mit großartigem Erfolg: 21 Millionen mal wurden die Beiträge angeschaut, mehr als 1,5 Millionen Nutzer hinterließen Kommentare.

Solche Vorinformationen und Appetithappen auf Social Media sollen die Kunden so neugierig machen, dass sie auch in Hannover Kaufverträge abschließen. „Bis Jahresende wollen wir 5000 Aufträge haben“, sagt Gröblinghoff. Sie sollen eine gewisse Produktionssicherheit geben, denn er prognostiziert: „2026 wird noch einmal ein anspruchsvolles Jahr.“