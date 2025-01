Feuer in Kalifornien: Heidi Klums «Topmodel»-Dreh verschoben

Die Feuerkatastrophe rund um Los Angeles hat auch Auswirkungen auf die Dreharbeiten zur beliebten deutschen Castingshow «Germany's Next Topmodel». Ein Sender-Sprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Wegen der Situation in L.A. verschiebt ProSieben die Dreharbeiten zum zweiten Teil der GNTM-Jubiläumsstaffel um einige Tage.»

Für die Zuschauerinnen und Zuschauer verändere sich dadurch im Endeffekt nichts. Die 20. Staffel der Show mit Moderatorin und Model-Scout Heidi Klum werde wie geplant am 13. Februar auf ProSieben anlaufen. Ein großer Teil jeder «Germany's Next Topmodel»-Staffel wird traditionell in Kalifornien aufgezeichnet. Klum (51) lebt hauptsächlich in Los Angeles.

Seit Tagen wütet im Großraum der Metropole ein Inferno. Mindestens zehn Menschen sind ums Leben gekommen. Etwa 10.000 Gebäude wurden laut Schätzungen zerstört.