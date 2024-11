Keine Kreuzigung: «Passion» bei RTL fällt 2025 aus

RTL lässt die österliche Bibel-Musikshow «Die Passion» im kommenden Jahr ausfallen - der Privatsender erwägt aber, das TV-Event später wieder zu produzieren. «"Die Passion" ist nicht für 2025 geplant», teilte RTL am Donnerstag mit. «Es stand früh fest und war immer klar, dass ein so aufwendiges Live-Musik-Event nicht jährlich stattfinden muss, aber durchaus in Zukunft nochmal ins Programm zurückkehren kann.» Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet, dass die Passion 2025 nicht wiederkomme.

Bislang wurde die Show 2022 in Essen und 2024 in Kassel produziert. Die Quoten waren beide Male beachtlich. Jeweils deutlich mehr als zwei Millionen Menschen im Schnitt verfolgten die Shows, in den sozialen Netzwerken bot die ungewohnte Mischung aus modernem Anstrich, Theologie und allerhand Promis reichlich Gesprächsstoff.

Bei der ersten Ausgabe vor zwei Jahren im Ruhrgebiet war Thomas Gottschalk als Erzähler, Sänger Alexander Klaws als Jesus und Henning Baum als Pontius Pilatus zu sehen. Das Bibel-Musical legte 2023 eine Pause ein.

2024 erstand es in Nordhessen wieder auf: RTL führte am 27. März «Die Passion» auf. Als Gottessohn war Ben Blümel zu sehen, als Mutter Maria die No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa. Jimi Blue Ochsenknecht übernahm die Rolle des Verräters Judas und der römische Statthalter Pontius Pilatus wurde von Francis Fulton-Smith dargestellt. Als Erzähler war Hannes Jaenicke verpflichtet worden.

Darstellerinnen und Darsteller der Bibel-Charaktere sangen Popsongs, um die letzten Tage im Leben von Jesus Christus zu illustrieren. Die Szenen waren im Hier und Jetzt angesiedelt - unter anderem reiste der Gottessohn mit der Deutschen Bahn an, um in Kassel den Tod zu finden. Vorher spendierte er noch Pizza Frutti di Mare.