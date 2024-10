Nah am Menschen: «Extra» wird 30

Das Reportage- und Verbrauchermagazin «Extra» auf RTL feiert Geburtstag. Seit 30 Jahren flimmert die Sendung über den Bildschirm und widmet sich «lebensnah und aktuell jenen Themen, die die Menschen bewegen», teilte der Sender mit. «Für ihre tiefgründigen Recherchen, aufwendigen Verbrauchertests sowie spannenden Experimente gehen die Reporter oft über ihre Grenzen und decken auf, was andernfalls verborgen bliebe.» Eigentlich wäre der Stichtag am 13. Oktober, das ist aber ein Sonntag. Deswegen widmet sich die nächste reguläre «Extra»-Ausgabe am Dienstag (15. Oktober, 22.35 Uhr) dem Jubiläum.

25 Jahre lang wurde «Extra» von TV-Moderatorin Birgit Schrowange (66) moderiert, bevor Nazan Eckes übernahm. Seit Anfang 2023 präsentiert Journalistin und Moderatorin Mareile Höppner das Magazin. Für die 47-Jährige fühlt sich der Job «wie Nachhausekommen» an. «Dass Menschen mit uns vertrauensvoll ihre Geschichten teilen, macht mich stolz. Es ist das Ergebnis unserer erfahrenen Reporterinnen und Reporter, die mit so viel Empathie, Respekt und Geduld in die Recherchen gehen», sagt die Moderatorin.

Mit Höppner bekam das Format Anfang 2023 nicht nur ein neues Gesicht, sondern erstmals auch einen anderen Sendeplatz. Statt wie bisher montags läuft das Format nun am Dienstagabend in einer 90-minütigen Ausgabe ab 22.35 Uhr. Im vergangenen Jahr erreichte das Magazin laut RTL im Schnitt Marktanteile von 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - der wichtigen Zielgruppe für Privatsender.

Von manipulierten Waschmaschinen und digitaler Gewalt

Im Jahr 1994 ging das Magazin auf Sendung und erregte laut RTL schon mit der ersten Folge Aufsehen. Der damalige Reporter Burkhard Kress deckte auf, wie Handwerker Waschmaschinen manipulieren, um mehr Geld zu machen. Seither machte sich «Extra» den investigativen Journalismus immer wieder zur Aufgabe. Vor 10 Jahren berichtete das Magazin gemeinsam mit Günter Wallraff beispielsweise von schlechten Arbeitsbedingungen für Lagerarbeiter des Modekonzerns Zalando.

Auch vor persönlichen Geschichten schreckt das Team nicht zurück. So schilderte Höppner im August ihre eigenen Erfahrungen mit Sexismus und digitaler Gewalt und konfrontierte in der Sendung einen Mann, der ihr immer wieder ungefragt intime Bilder schickte. Das Magazin biete «die Möglichkeit, zu so vielfältigen Themen zu informieren, aufzuklären und möglicherweise in dem einen oder anderen Fall sogar helfen zu können», meint Höppner.

In der Ausgabe am 15. Oktober besucht die Moderatorin anlässlich des Jubiläums ihre Vor-Vorgängerin Birgit Schrowange in Lissabon. Gemeinsam lassen Höppner und Schrowange die letzten 30 Jahre Revue passieren und präsentieren ihre persönlichen Highlights.

