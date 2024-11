Neues Frankfurter «Tatort»-Team stellt sich vor

Am Rande der Dreharbeiten stellt sich heute (12.30 Uhr) das neue Frankfurter «Tatort»-Team vor. Aktuell wird in der Mainmetropole unter dem Arbeitstitel «Dunkelheit» die erste Folge mit Melika Foroutan («Die Kaiserin») und Edin Hasanovic («Im Westen nichts Neues») produziert. Wie der Hessische Rundfunk mitteilte, treten die beiden künftig als Ermittler-Duo Maryam Azadi und Hamza Kulina auf. In ihrem ersten Fall geht es um einen «Cold Case», der seinen wahren Ursprung im Frankfurter Umland hat.

Neben den beiden Hauptdarstellern sind unter anderem auch Regisseur Stefan Schaller und Produzent Jochen Laube dabei. Der «Tatort» aus Hessen wolle sich künftig generell auf sogenannte Cold Cases, also ungeklärte Mordfälle und Tötungsdelikte aus der Vergangenheit, konzentrieren, hieß es.

Das bisherige Frankfurter «Tatort»-Team Janneke und Brix, gespielt von Margarita Broich und Wolfram Koch, hatte sich Ende September mit der letzten Folge vom Publikum verabschiedet - nach 19 Episoden in fast zehn Jahren.