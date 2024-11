Show-Wettkampf: Raab tritt gegen «Masked Singer» an

Im deutschen Fernsehen läuft es kurz vor Weihnachten auf einen weiteren Show-Wettkampf zwischen Entertainer Stefan Raab und seinem einstigen Haussender ProSieben hinaus. Wie mittlerweile bekannt ist, strahlt ProSieben am 21. Dezember - dem Samstag vor den Feiertagen - um 20.15 Uhr das Finale seiner Musik-Rateshow «The Masked Singer» aus, in der kostümierte Promis um die Wette singen. Die von Matthias Opdenhövel moderierte Sendung gilt als ein Highlight des ProSieben-Programms.

Raab aber wird dagegen nach Lage der Dinge in Konkurrenz treten. RTL hat angekündigt, die erste neue Samstagabendshow mit dem Entertainer seit seiner Rückkehr auf den Bildschirm ausstrahlen zu wollen. Sie heißt «Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli». Raab tritt darin mit Michael «Bully» Herbig («LOL») auf. Sendetermin ebenfalls: 21. Dezember, 20.15 Uhr.

Raab hatte mit seinen Shows einst jahrelang das Programm von ProSieben geprägt, bis er sich 2015 überraschend vom Bildschirm zurückzog. Seit September ist er nun wieder da und nun für RTL im Einsatz - etwa mit seiner wöchentlichen Sendung «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» beim Streamingdienst RTL+. Neue Folgen davon werden stets mittwochabends veröffentlicht - während bei ProSieben sein altes Format «TV total» läuft, das nun Sebastian Pufpaff präsentiert. Mancher Beobachter wertet das als direkte Attacke auf seinen einstigen Haussender.