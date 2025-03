Bitterböser Humor und viel Zeitgeist: Die Serie «Hacks»

Wer guten Humor schätzt, muss erst einmal einiges aushalten können zu Beginn der US-Serie «Hacks». Denn lustig sind die beiden Comedy-Stars Deborah und Ava da noch nicht so oft. Viel zu häufig treten sie dagegen unangenehm, gar peinlich auf. Doch sie können anders - und daher sollen sie wider Willen nun zusammenarbeiten, um gemeinsam das Programm der alternden Künstlerin Deborah aufzuwerten. Und diese Zusammenarbeit knallt.

Am 11. März wird Staffel eins zum stundenlangen Bingen ab 22.30 Uhr auf ZDFneo gezeigt - und damit erstmals im Free-TV. «Hacks» ist auch kostenfrei zum Streamen in der ZDF-Mediathek verfügbar (Erste Staffel ab 12. März, die zweite ab 19. März.).

Da ist einerseits die jüngere eigenbrötlerische und blass wirkende Comedienne Ava Daniels (Hannah Einbinder) - aus der Gen-Z und queer, die aber entgegen dem Zeitgeist zuletzt einen politisch unkorrekten Witz zu viel gerissen hat, sodass sie nicht mal mehr als Autorin für andere Künstler eingestellt wird. Selbst in Alltagsdialogen schafft sie es immerzu, ihr Gegenüber in unangenehme Gesprächssituationen zu bringen.

Der Absturz: Vom Vorbild zum Verkaufsfernsehen

Und da ist auf der anderen Seite die ältere Komikerin Deborah Vance (Jean Smart) - Inbegriff einer glamourösen Las-Vegas-Grand-Dame, die einst Vorreiterin der Frauen in der Stand-up-Comedy-Szene war. Heute denkt sie, sich alles herausnehmen zu können. Sie hat ihre besten Bühnenmomente allerdings bereits erlebt. Ihr gelingen nicht mal mehr echte Skandale (einst fackelte sie sogar das Haus ihres Ex-Manns ab).

Deborah verkauft nun Glitzerkram im Shopping-Fernsehen, tritt bei Restaurant-Eröffnungen auf, stellt vermeintlich lustige Momente als verkohlte Pizzabäckerin nach. Dann werden auch noch ihre Auftritte in Las Vegas zusammengestrichen. Doch natürlich steckt mehr hinter ihrer Geschichte, nach und nach werden familiäre Tragödien bekannt. Szenen voller Einsamkeit bilden einen starken Kontrast zum Star-Leben.

Wo ist die Grenze von guten Witzen?

Es kracht beim ersten Zusammentreffen: «Ich meine, das Letzte auf der Welt, was ich tun will, ist, in die Wüste zu ziehen und mir schlechte Witze für eine alte Hexe auszudenken», wirft Ava Deborah an den Kopf.

Bei herrlich sarkastischem Humor und bitterbösen Dialogen wird aber rasch klar: Die beiden Frauen brauchen sich, um wieder erfolgreich zu werden. Um moderne Comedy zu kreieren. Aber vor allem, um sich selbst und andere mehr wertzuschätzen.

«Hacks» wurde laut dem ZDF mit neun Emmy-Awards, unter anderem für die beste Comedy-Serie, sowie mehreren Golden Globes ausgezeichnet. Darunter ist die aktuelle Auszeichnung als «Beste Serienkomödie», verliehen im Januar 2025. Jean Smart als Deborah wurde mit dem Golden Globe als «Beste Serien-Hauptdarstellerin» ausgezeichnet.