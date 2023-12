100 Jahre Loewe: Das verrückte Auf und Ab eines urdeutschen Unternehmens

Von Christian Grimm - 17:55 Uhr Artikel anhören Shape

Erst Radio- und Fernsehpionier, dann Enteignung, Wiederaufstieg, Pleiten und Rückkehr: Die Geschichte der Firma Loewe steht für die Geschichte des Landes.

Als vor 100 Jahren das Radio in Deutschland auf Sendung geht, wollen zwei Brüder aus gutem Hause dabei sein: Siegmund und David Loewe. Der eine Physiker und Erfinder, der andere Mathematiker und Kaufmann. Ihre Firma gibt es da ein dreiviertel Jahr. Ihr Name: Radiofrequenz GmbH. Sitz: eine kleine Werkstatt im Süden Berlins. Gebaut werden Elektronenröhren und Lautsprecher.

Die Brüder Loewe haben sich in Amerika die zuvor aufgeblühte Radio-Industrie angeschaut und wollen deren Erfolg in Deutschland wiederholen. Radio ist das Neue, der letzte Schrei, eine ungekannte Möglichkeit, so wie es heute die künstliche Intelligenz ist. „Dann wird es möglich sein, Hunderttausende, die gemütlich zu Hause sitzen und den Knopf ‚Gesang‘ gedrückt haben, gleichzeitig zuhören zu lassen. Das ganze Vergnügen braucht nicht mehr als ein Cent pro Tag zu kosten“, schreibt Siegmund Löwe in diesen Jahren in einem Brief.

