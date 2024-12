100 Kühe aus brennendem Stall gerettet

Einsatzkräfte haben rund 100 Kühe aus einem brennenden Stall in Bayreuth gerettet. Die Tiere seien alle in benachbarten Ställen untergebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Stall und eine Scheune haben am Sonntag den Angaben zufolge komplett in Flammen gestanden.

Bei dem Brand wurde demnach niemand verletzt. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 350.000 Euro. Zur Brandursache konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen laufen, wie es hieß.