Drei Verletzte bei Brand auf Bauernhof - Rinder gerettet

Bei einem Brand auf einem Bauernhof im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim sind drei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitten sie Rauchvergiftungen und wurden vor Ort versorgt. Das Feuer auf dem Betrieb Baudenbach brach demnach am Samstagabend aus unbekannter Ursache aus. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand der Dachstuhl eines Stalls bereits in Vollbrand.

In dem Stall befanden sich etwa 50 Rinder. Die Inhaber trieben die Tiere den Angaben zufolge auf den benachbarten Hof und retteten sie vor den Flammen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.