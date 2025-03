Zugverkehr im Raum Rastatt lahmgelegt

Wegen eines Feuerwehreinsatzes im Rastatter Bahnhof können in dem Bereich zunächst keine Züge mehr fahren. Betroffen ist auch der Fernverkehr. Auf dem Bahnhof der badischen Stadt seien alle Gleise gesperrt, berichtete ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen von Zügen.

Wie die Bundespolizei via X berichtete, wird ein Ersatzverkehr mit Bussen vorbereitet. Es habe in dem Bahnhof einen Schwelbrand an einem Kabel gegeben. Ein Sprecher ergänzte auf Anfrage, dass bei dem Vorfall ein Arbeiter vermutlich durch einen Stromschlag verletzt wurde und in ein Krankenhaus kam. Über die Schwere der Verletzungen habe er keine Informationen, sagte der Sprecher.

Die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen im europäischen Eisenbahnnetz. Täglich nutzen sie mehr als 300 Güter-, Fern- und Nahverkehrszüge.

Wie der Bahnsprecher weiter berichtete, sind auch Intercity-Express-Züge (ICE) von der Sperrung betroffen. So fallen etwa Züge in Richtung Schweiz zwischen Karlsruhe und Offenburg aus, wie er sagte. Wie lange die Sperrung dauern wird, blieb zunächst offen.