Bausparen wird wieder beliebter – aber für wen lohnt es sich eigentlich?

Jeder zweite Haushalt in Deutschland, grob gerechnet, hat einen Bausparvertrag. Aber nicht immer hält der auch, was der Kunde sich von ihm verspricht.

Wenn es um sein Geld geht, ist der Deutsche konservativ. Verglichen mit den Anlegern in anderen Ländern investiert er deutlich weniger in Aktien – dafür ist die Bundesrepublik das Land der Lebensversicherungen und der Bausparverträge. Vor allem Letztere erfreuen sich angesichts der kräftig gestiegenen Bauzinsen wieder wachsender Beliebtheit. Ende vergangenen Jahres hatten die zehn privaten Bausparkassen und die neun Gesellschaften der Sparkassen und der genossenschaftlichen Banken gut 24 Millionen Verträge in ihrem Bestand, das entspricht je nach Anbieter einem Zuwachs zwischen 15 und 26 Prozent. Nahezu jeder zweite Haushalt in Deutschland hat rein rechnerisch also einen Bausparvertrag. Nicht in jedem Fall aber rechnet der sich auch.

Hohe Abschlussgebühren, niedrige Guthabenzinsen

Letztlich ist auch ein Bausparvertrag nur eine Wette auf die Zukunft. Die günstigen Zinsen für das spätere Darlehen erkauft der Kunde sich mit einer vergleichsweise hohen Abschlussprämie von bis zu 1,6 Prozent und äußerst niedrigen Guthabenzinsen in der Ansparphase, die häufig nur bei 0,1 oder 0,2 Prozent liegen. Zum Vergleich: Ein einfaches Tagesgeldkonto vergütet Anlagen inzwischen wieder mit zwei Prozent und mehr, Tendenz: weiter steigend. Wer also glaubt, dass die Bauzinsen in einigen Jahren wieder sinken, fährt unter Umständen besser, wenn er sein Geld bis dahin auf einem Tagesgeldkonto arbeiten lässt und später bei seiner Bank einen klassischen Hypothekenkredit aufnimmt. Bei den gegenwärtigen Guthaben- und Bonuszinsen, warnt auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen, sei nicht zu erwarten, „dass sich die heutigen Bauspartarife irgendwann als Renditeknaller erweisen“.

Für die meisten Bausparer allerdings sind Planbarkeit und Sicherheit die entscheidenden Kriterien, einen solchen Vertrag abzuschließen. „Bausparer gehen auf Nummer sicher“, sagt Jörg Sahr, der Immobilienexperte der Stiftung Warentest. „Und eine Versicherung hat eben auch immer ihren Preis.“ Ein Bausparer kombiniert einen Sparvertrag mit einem Kredit, der zwar erst in einigen Jahren fällig wird, dessen Zinsen aber schon bei Abschluss des Bausparvertrages für die komplette Laufzeit festgezurrt sind. Motto: erst sparen, dann bauen. „Bei Bausparkassen können Sie sich heute noch Bauzinsen zwischen 1,5 und 2,5 Prozent sichern“, wirbt Alexander Nothaft, der Sprecher des Verbandes der Privaten Bausparkassen. Hypothekendarlehen dagegen kosteten derzeit zwischen 3,8 und vier Prozent. Dabei habe Bausparen einen Vorteil, den kein anderes Finanzprodukt biete: „Man kann sich die günstigen Bauzinsen auch für den Fall sichern, dass man erst in fünf, acht oder zehn Jahren bauen, kaufen oder modernisieren will bzw. umschulden muss“. Wenn jemand allerdings schon in zwei oder drei Jahren eine Immobilie finanzieren wolle, warnt Warentester Sahr, ergebe ein Bausparvertrag keinen Sinn. „Denn der ist dann ja noch gar nicht zuteilungsreif, man kommt also an den Kredit nicht ran.“ Wer mit einem Bausparvertrag liebäugle, solle deshalb vorher genau überlegen, wann er (oder sie) das Geld brauche.

Interessant ist ein Bausparvertrag nach Ansicht von Verbraucherschützern vor allem bei Darlehenssummen von weniger als 50.000 Euro, die für Umbauten oder Sanierungen häufig ausreichen. Viele Banken gewähren Hypothekenkredite, die sogenannten Annuitätenraten, erst ab einer Mindestsumme von 50.000 oder 75.000 Euro und bieten ihren Kunden bei kleineren Summen einen klassischen Verbraucherkredit an, dessen Zins aber je nach Institut zwischen zwei und vier Prozent über dem einer Baufinanzierung liegt. Wer bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreitet, kann seinen Bausparvertrag überdies mithilfe staatlicher Zuschüsse aufpeppen.

Staatliche Zuschüsse erhöhen die Rendite

„Wenn Sie die Voraussetzungen für die Wohnungsbauprämie oder Arbeitnehmersparzulagen erfüllen“, betont auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen, „könnte ein Bausparvertrag als Geldanlage interessant sein. Ohne diese Förderung sollten Sie sich nach anderen Anlagemöglichkeiten umschauen.“ Außerdem müssten Bausparer bei einer steigenden Zahl von Verträgen damit rechnen, dass ihr Vertrag erst später „zuteilungsreif“ ist als beim Abschluss von der Bausparkasse unverbindlich genannt, dass Erspartes und Kredit also nicht zum gewünschten Termin ausgezahlt werden können. Dies hängt, unter anderem, von der Höhe der liquiden Mittel der Bausparkasse ab.

Die Wohnbauprämie erhalten Alleinstehende, wenn ihr zu versteuerndes Einkommen 35.000 Euro im Jahr nicht übersteigt, bei Paaren sind es analog dazu 70.000 Euro. Je nach Sparleistung kann die Prämie bis zu 70 bzw. 140 Euro im Jahr betragen. Wer als Single weniger als 17.500 Euro im Jahr zu versteuern hat, kann über die vermögenswirksamen Leistungen auch die Arbeitnehmersparzulage von bis zu 43 Euro im Jahr in einen Bausparvertrag fließen lassen. Mithilfe des sogenannten „Wohn-Riester", gelegentlich auch Eigenheimrente genannt, können Sparer auch die staatlichen Zuschüsse für die private Altersvorsorge in einem Bausparvertrag sammeln, um im Alter mietfrei zu wohnen oder eine Immobilie altersgerecht umbauen zu können.