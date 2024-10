Landesrechnungshof informiert über kommunale Finanzen

Der Hessische Rechnungshof wirft mit seinem aktuellen Kommunalbericht 2024 einen detaillierten Blick auf die Haushaltslage 2023 der Städte, Kreise und Gemeinden. Präsident Walter Wallmann will das Papier heute (10.30 Uhr) in Wiesbaden vorstellen. Die Prüfer haben dabei auch das Finanzmanagement in Gemeinden und das Thema «Smart Cities – Digitale Kommunen» unter die Lupe genommen.

Zudem geht es um Krankenhäuser. «Im 2. Klinikbericht, der auf einem Bericht aus 2013 aufbaut, analysieren wir insbesondere, ob und wie Kliniken und Trägerkommunen unsere früheren Empfehlungen umgesetzt haben», teilte der Rechnungshof mit Sitz in Darmstadt mit. Generell sehen sich oft auch Kommunen und Krankenhäuser mit gestiegenen Kosten konfrontiert.