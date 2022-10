Krise bei Credit Suisse: Kommen abermals Großbanken in Bedrängnis?

Die Schweizer Großbank Credit Suisse ist in der Krise. Fachleute sehen darin zwar einen Sonderfall - doch auch die Lage bei anderen Banken ist nicht leicht.

Die härteste Aufgabe in der Finanzwelt hat derzeit wohl ein Deutscher. Die Frankfurter Allgemeine sprach bereits von einem „Höllenjob“, die Wirtschaftswoche von einer „Mission Impossible“. Ulrich Körner ist seit Sommer Chef der Schweizer Großbank Credit Suisse. Er ging in Freiburg zur Schule, studierte aber bereits in Schweiz, war dort erst als Unternehmensberater tätig, danach gelang ihm der Aufstieg bei den Geldhäusern UBS und Credit Suisse. Körner gilt als blitzgescheit, erfolgreich, als jemand, der nicht viel Aufhebens um seine Person macht, gut zuhören und analysieren kann. Diese Eigenschaften wird er brauchen. Denn sein Institut, die Credit Suisse, schrieb zuletzt 1,6 Milliarden Franken Verlust und wurde von Skandalen durchgeschüttelt. Gerüchten zufolge stand das Institut vor dem Kollaps. Was war an diesen Beschreibungen dran? Und was sagt der Fall über die Branche aus?

Die Bank in Zürich hat eine stolze Geschichte. Hervorgegangen aus der 1856 gegründeten Schweizer Kreditanstalt firmiert sie seit 1997 als Credit Suisse. Das Institut taucht in der Liste der hundert größten Banken der Welt ungefähr in der Mitte auf, noch vor der Commerzbank. In der Schweiz gilt sie als systemrelevant. Doch seit einigen Jahren läuft es nicht rund. 2010 kauft Deutschland CDs mit Daten von Steuerhinterziehern, die Spur führte zur Credit Suisse. Zuletzt häuften sich die Skandale. 2020 flog auf, dass die Bank ausgeschiedene Mitarbeiter beschatten ließ. Der Chef musste gehen. 2021 trifft die Pleite des Greensill-Finanzimperiums das Institut. Die Credit Suisse hatte mit Greensill kooperiert. Im gleichen Jahr beschert die Pleite eines Hedgefonds der Bank einen Milliardenverlust. Dass prompt auch noch der Verwaltungsratspräsident Corona-Regeln missachtete und zurücktreten musste, förderte den Ruf des Instituts ebenfalls nicht.

Nach einem Tweet brach der Börsenkurs der Credit Suisse ein

In dieser Lage braucht es in der Finanzwelt nicht viel für eine Eskalation. Nach dem Tweet eines australischen Fernsehreporters, er haben glaubwürdige Quellen, dass eine internationale Großbank am Rande des Abgrunds stehe, brach diesen Herbst der Börsenkurs der Credit-Suisse ein. Dass die Credit Suisse auf ihre solide Eigenkapitalbasis verwies, half da nicht mehr. Die deutsche Bild-Zeitung warnte vor einem „Banken-Beben“ und erinnerten an die Finanzkrise 2008/09. Droht damit neben der Energie- und Wirtschaftskrise durch den Ukraine-Krieg auch Ungemach auf Bankenseite?

Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB), der die Finanzwelt der EU überwacht, warnte erst Ende September vor Risiken für das europäische Finanzsystem. Der Ausschuss führt gleich eine ganze Liste auf: Der Ukraine-Krieg, hohe Energiepreise, schlechtere wirtschaftliche Aussichten, Inflation und mehr. Die Risiken könnten sich „gegenseitig verstärken“.

Folge von Missmanagement und fehlender Compliance

Martin Faust ist Professor für Bankbetriebslehre an der Frankfurt School of Finance & Management. Er geht jedoch davon aus, dass die Krise der Credit Suisse in dieser Schärfe ein Einzelfall ist, die Geschäfte für Europas Banken aber nicht leichter werden. „Die Lage der Credit Suisse ist eine Folge von Missmanagement und fehlender Compliance in den letzten Jahren, das heißt, die Überwachung hat nicht funktioniert“, sagt Faust. Die Credit Suisse ist sehr stark im Investmentbanking aktiv. Viele Institute haben diesen Bereich bereits vor zehn Jahren nach der Finanzkrise stark reduziert, die Credit Suisse nicht. In der jetzigen drohenden Rezession wird dies zum Problem. Es gibt weniger Börsengänge, weniger Firmenfusionen und Firmenkäufe und damit weniger Arbeit für das Investmentbanking. „Das Investmentbanking ist kein Bereich, der im Augenblick Geld verdient“, sagt Faust.

Lesen Sie dazu auch

Die Gefahr einer Insolvenz sieht er aber nicht. Die Credit Suisse verfüge wie andere Großbanken über deutlich mehr Eigenkapital als zur Zeit der Finanzkrise 2008/09. Zudem habe man damals zwei Dinge gelernt. Zum einen könnten im Krisenfall die Notenbanken Liquidität, also Geld, bereitstellen. Zum anderen würden im Notfall die Staaten systemrelevante Institute stabilisieren. „Die Notenbanken werden nicht im Entferntesten eine Situation wie 2008 zulassen“, sagt auch Finanzexperte Robert Halver unserer Redaktion.

Ulrich Körner leitet seit Sommer de Credit Suisse. Foto: Salvatore Di Nolfi, dpa

An harten Einschnitten wird das Schweizer Institut aber nicht vorbeikommen: „Die Credit Suisse steht vor einer großen Umstrukturierung“, sagt Faust. Es sei konsequent, das Investmentbanking zu stutzen, die Geschäfte im Ausland zu reduzieren. „Das alles kostet aber Geld“, erklärt Faust. Mit großen Gewinnen sei bei der Bank erst einmal nicht zu rechnen.

Börsennotierte Banken werden es schwer haben

Bei anderen europäischen Banken sind die Probleme bei Weitem nicht so groß. Doch auch für sie werden die Zeiten nicht leichter: „Wir sind auf dem Weg in eine Rezession“, erinnert Faust. Das Risiko steigt, dass Kunden ihre Kredite nicht mehr bedienen können, auch wenn der Staat wie in der Corona-Krise Unternehmen und Haushalten mit Hilfen beiseite steht. „Die Banken müssen damit mehr Risikovorsorge betreiben“, sagt Faust. Die steigenden Zinsen verbessern zwar die Einnahmesituation, sind aber eine Belastung für Institute, die viele ältere niedrigverzinste Wertpapiere in ihren Beständen haben. „Die Gewinnstruktur der Banken bleibt mau, sie kommen aus ihrem Tal nicht heraus“, sagt er deshalb.

Auch Börsenexperte Robert Halver geht davon aus, dass das Geschäft der großen börsennotierten Banken schwieriger wird. „Wenn die Welt in vielen Ländern in eine Rezession geht, kann man sich leicht vorstellen, dass Kreditportfolien der Banken Schwierigkeiten bekommen“, sagt er. Das gelte insbesondere für Institute, die viele Immobilienkredite vergeben haben. „In den letzten Jahren sind Immobilienkredite vergeben worden, als gäbe es kein Morgen“, sagt er. „Die steigenden Zinsen haben die heilige Kuh der Immobilienfinanzierung jedoch an die Tür des Schlachthofs geführt.“ Sparkassen-Chef Helmut Schleweis zeigte sich kürzlich besorgt, dass die Nachfrage nach Immobilien-Krediten „von einem auf den anderen Tag eingebrochen“ ist. Halten die Menschen ihr Geld beisammen, stecken sie auch weniger in Fonds, sodass auch das Geschäft der Vermögensverwalter schwieriger werde.

Umbaupläne für die Credit Suisse sollen am 27. Oktober vorgestellt werden

Jahrelang, erklärt Halver, war es für die Banken kinderleicht, sich zu refinanzieren. „Wenn jetzt aber die Zinsen steigen, die Risikoscheu gegenüber Investitionen zunimmt und die Inflation kommt, kann auch das gegenseitige Vertrauen der Banken leiden. In diesen Zeiten müssen die Banken in puncto Finanzstabilität ihre Hausaufgaben gemacht haben“, sagt er.

Es scheint, als würde die Credit Suisse derzeit einen Prozess durchmachen wie die Deutsche Bank in den letzten zehn Jahren. Auch bei ihr reihte sich Skandal an Skandal, das Haus erlebte mehrere Vorstandswechsel und harte Einschnitte. Halver ist für den großen deutschen Spieler zuversichtlich: „Ich denke, dass die Deutsche Bank ihre Hausaufgaben gemacht hat“, sagt er. Eine Razzia bei der Deutschen Bank kürzlich in Frankfurt fällt wohl noch in die Kategorie „Altlasten-Bewältigung“, es ging um Steuerbetrug durch illegale Cum-Ex-Geschäfte.

Dass die Credit Suisse in der Krise steckt, ist also offensichtlich, dass sich dies zu einer neuen Finanzkrise auswächst, halten die Fachleute für sehr unwahrscheinlich.

Bei der Krisenbank selbst ist es denkbar, dass sich Ulrich Körner durch die Ausgabe neuer Aktien für seine „Mission Impossible“ bald neues Geld beschafft. Am 27. Oktober will die Bank zudem den Plan für den Umbau vorstellen. Die Erwartungen sind hoch.