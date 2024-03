Wie schwäbische Ölmühlen in der ganzen Welt zum Einsatz kommen

Von Michael Kerler - 05:00 Uhr

Der Handwerksbetrieb von Anton Fries liefert Anlagen zum Pressen von Speiseöl in die ganze Welt. Auch im Inland setzt er auf einen neuen Schub – angetrieben durch die höhere Steuer auf Agrar-Diesel.

Die ganze Tragik hat er zuletzt in Ägypten gesehen. Im September 2023 besuchte Anton Fries, 62, eine Bio-Farm nahe Kairo mit rund 1600 Mitarbeitern. Am Wegesrand lagen Unmengen an Plastik, auch in vielen Flüssen Afrikas rotten Kunststoffflaschen vor sich hin. Manchmal stammen die Lebensmittel aus Europa, Speiseöl zum Beispiel. Es wird in Plastikflaschen verpackt, exportiert, verbraucht, die leeren Flaschen landen am Ende häufig in der Natur. Das müsste nicht immer so sein, ist der Unternehmer überzeugt. Speiseöl zum Beispiel ließe sich in zahlreichen afrikanischen Ländern vor Ort pressen und verbrauchen. „Das würde den Ländern helfen, denn die Wertschöpfung bliebe vor Ort“, sagt Fries. Es wäre auch ein kleiner Beitrag, um Fluchtursachen zu bekämpfen.

Anton Fries ist viel unterwegs in der Welt. Er baut in seinem Betrieb in Meitingen im Kreis Augsburg unter anderem Ölmühlen, mit denen aus Raps, Sonnenblumenkernen, Nüssen, aber auch aus südlichen Ölsaaten, Erdnüssen, Macadamia-Nüssen, Cashewkernen und anderem mehr, Speiseöl gewonnen wird. In 78 Länder der Erde hat der Betrieb bereits geliefert. Dafür bekam die Anton Fries Maschinenbau GmbH unlängst den Exportpreis Bayern, der vom Wirtschaftsministerium, den Industrie- und Handelskammern und den Handwerkskammern verliehen wird.

