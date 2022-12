Im Testflieger "Airspace-Explorer": Rein in die Komfortzone

Plus In München landete diese Woche der „Airspace Explorer“. Ein fliegendes Bequemlichkeitslabor von Airbus, das die Annehmlichkeiten der Flugreise von morgen zeigt.

Wenn das ewige Novembergrau einen mürbe gemacht hat, wird das Fernweh größer. Einfach in einen Flieger steigen, der Sonne entgegen, weg hier. Idealerweise so weit und angenehm wie möglich.