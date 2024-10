Polizei sucht nach mutmaßlichem Unfallfahrer

Nach einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße im osthessischen Ebersburg sucht die Polizei den möglichen Fahrer. Der Wagen sei am späten Freitagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben, teilte das Polizeipräsidium in Fulda am Samstag mit. Eine Streifenwagenbesatzung habe am Unfallort eine 30-jährige Frau angetroffen, die erklärte, ein ihr unbekannter Mann habe am Steuer gesessen und sei nach dem Crash weggelaufen.

Nach ersten Ermittlungen ist das Unfallauto nicht zugelassen und war mit den Kennzeichen eines anderen, ebenfalls nicht zugelassenen Wagens unterwegs. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt. Die Beamten gehen den Angaben zufolge davon aus, dass tatsächlich zwei Menschen in dem Unfallwagen unterwegs waren. Rettungskräfte setzten auf der Suche nach dem Unbekannten auch eine Drohne ein - ohne Erfolg.