Feuerwehr wegen Austritts eines Gefahrstoffs im Einsatz

Unkontrolliert aus einem Tank austretender Gefahrstoff hat einen Einsatz der Feuerwehr in einem Industriebetrieb im Stuttgarter Stadtbezirk Weilimdorf verursacht. Tausende Liter der Chemikalie seien in der Nacht aus dem Tank in eine für solche Fälle vorgesehene Tanktasse geflossen, teilte die Feuerwehr mit.

Einsatzkräfte pumpten den Angaben zufolge den Gefahrstoff gemeinsam mit dem Betreiber der betroffenen Anlage in Transportbehälter um. Restmengen wurden mit Bindemittel aufgenommen.

Die Feuerwehr sei mit 23 Fahrzeugen im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher. Vorsorglich war demnach auch der Rettungsdienst vor Ort. Für Menschen habe allerdings zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.