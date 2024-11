Frau wird im Flieger nach Paris ohnmächtig - Zwischenlandung

Weil eine Passagierin ohnmächtig geworden war, ist ein Flugzeug am Freitagabend in München zwischengelandet. Wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte, war der Flieger von der armenischen Hauptstadt Jerewan nach Paris unterwegs. Nach der Landung am Flughafen in München sei die Frau von Rettungskräften behandelt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Flug sei ohne sie fortgesetzt worden.

München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zwischenlandung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Paris Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis