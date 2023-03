Das müssen Sie über den heutigen Streik am Münchner Flughafen wissen

Ein Streikt legt am heutigen Donnerstag den Münchner Flughafen vorübergehend lahm. Flugreisende sind wohl den ganzen Tag von Flugverschiebungen betroffen.

Es hat so langsam etwas von der Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier". Auch für den heutigen Donnerstag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu Streiks in Bayern aufgerufen. Besonders stark dürften Flugreisende in München von diesen betroffen sein. Der Flughafen in der bayerischen Landeshauptstadt wird am Donnerstag, 23. März, erneut bestreikt. Im Folgenden finden sie alle wichtigen Informationen.

Flughafen München: Streik heute betrifft alle Flugreisenden

Die Beschäftigten der Sicherheitsgesellschaft München (SGM) sind von Verdi dazu aufgerufen, die Arbeit am Donnerstag sechs Stunden lang niederzulegen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten im Auftrag der Regierung von Oberbayern. Zwischen 8.00 und 14.00 Uhr werden die meisten der 40 Kontrollstellen wegen des Streiks in beiden Terminals nicht besetzt sein.

In diesem Zeitraum sind von München aus rund 150 Starts geplant. Das sind deutlich mehr als beim letzten Streik am Münchner Flughafen vor zwei Wochen. Damals waren während des fünfstündigen Streiks 85 Starts betroffen. Die Auswirkungen waren für die Reisenden deutlich zu spüren.

Flughafen: Streik am 23.03.2023 führt zu Wartezeiten und Flugverschiebungen

Flugreisende müssen wegen des Warnstreiks mit langen Wartezeiten und Flugverschiebungen rechnen. Das gab die Regierung von Oberbayern bekannt. Das gelte für den kompletten Donnerstag, nicht nur für die Zeitspanne von 8.00 bis 14.00 Uhr. Daher sollen sich alle Passagiere vor ihrer Fahrt zum Flughafen bei der jeweiligen Airline über den Status des Fluges informieren.

Die Lufthansa, welche die meisten Flüge am Münchner Flughafen abwickelt, informiert alle betroffenen Fluggäste über Flugverschiebungen. Das gab die Kranich-Airline bekannt. Es gebe die Möglichkeit, alternative Verbindungen zu nutzen. Auch Umbuchungen auf die Bahn sind möglich.

