Mehr als 100.000 Passagiere betroffen: Wo und wann wird bei Lufthansa gestreikt?

Nachdem bis Montag bei der Lufthansa-Tochter Discover protestiert wurde, steht am Mittwoch bereits der nächste Streik an deutschen Flughäfen bevor – dann legt das Bodenpersonal der Lufthansa die Arbeit nieder.

Aktuell folgt in Deutschland ein Streik auf den nächsten. In den vergangenen Tagen wurde bei der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr gestreikt. Am Donnerstag kam es bereits an mehreren deutschen Flughäfen zu Ausfällen und Verspätungen wegen eines Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte. Bayerische Flughäfen waren nicht betroffen. Das ändert sich in dieser Woche.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hatte die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover dazu aufgerufen, ab dem frühen Sonntagmorgen bis einschließlich Montagabend ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen davon waren die Flughäfen in Frankfurt und München.

Lufthansa-Streik am Mittwoch: Mehr als hunderttausend Passagiere betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat unabhängig vom Warnstreik bei Discover Bodenbeschäftigte bei der Lufthansa zu einem ganztägigen Ausstand am Mittwoch ab vier Uhr aufgerufen. Diese deutschen Flughäfen sind vom Warnstreik am Mittwoch betroffen:

Frankfurt am Main

München

Hamburg

Berlin

Düsseldorf

Die Lufthansa hat ihr Flugprogramm angesichts des angekündigten Warnstreiks massiv zusammengestrichen. An den Drehkreuzen Frankfurt und München wurde eine Vielzahl von Fernflügen und Europaverbindungen der Kernmarke Lufthansa gestrichen. Laut dem Unternehmen sollen nur zehn bis 20 Prozent des ursprünglich geplanten Programms angeboten werden. Mehr als 100.000 Passagiere müssten umplanen. Nicht oder kaum betroffen sind hingegen die Lufthansa-Töchter und externe Airlines. An den übrigen Flughäfen in Deutschland fallen vor allem die Zu- und Abbringer nach und von Frankfurt und München aus.

"Passagiere, die infolge des Verdi-Streiks von Flugstreichungen betroffen sind, werden per Mail oder über die Lufthansa App informiert", schreibt die Lufthansa auf ihrer Webseite. Sie bittet alle Kundinnen und Kunden, nur dann zum Flughafen zu kommen, wenn ihr Flug nicht annulliert wurde. Wegen des Streiks seien auch die Umbuchungsschalter nicht besetzt. Umbuchungen seien auf der Webseite, in der App oder über das Service-Center kostenlos möglich. Wer einen innerdeutschen Flug gebucht hat, kann sein Ticket auch in einen Bahnvoucher umwandeln.

Flughafen-Streik: Forderungen von Verdi

Hintergrund sind die aktuell laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 25.000 Bodenbeschäftigten bei der Lufthansa. Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Lohn für das Bodenpersonal, mindestens aber 500 Euro monatlich, und einen Inflationsausgleich in Höhe von 3000 Euro. Laut der Gewerkschaft legte die Fluggesellschaft ein "völlig unzureichendes Angebot" vor. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 12. Februar in Frankfurt statt. (mit dpa)