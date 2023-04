Flughafen-Streik im April 2023: Wann und wo wird gestreikt?

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zum Streik aufgerufen. An den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn könnte es ab Donnerstag zu Verzögerungen und Flugausfällen kommen. Alles, was Sie wissen müssen, lesen Sie hier.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Luftsicherheit an drei deutschen Flughäfen erneut zum Streik aufgerufen. Betroffen sind die Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn. Hier dürfte es einer Mitteilung der Gewerkschaft zufolge am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. April 2023, zu längeren Wartezeiten sowie zu Flugstreichungen und -ausfällen kommen.

Zuvor hatte Verdi das Luftsicherheitspersonal am 27. März zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. An diesem Tag war in Deutschland fast alles stillgestanden. Verdi und EVG hatten mit einem bundesweiten Streik den Verkehrssektor quasi lahmgelegt. Auch zahlreiche deutsche Flughäfen waren betroffen. Wo, wann und wie lange diesmal genau gestreikt wird und worum es geht, lesen Sie hier. Übrigens steht auch bei Bus und Bahn am Freitag wieder einiges still. Hier hat die EVG wieder zum Streik aufgerufen.

Flughafen-Streik im April 2023: Wo wird gestreikt?

Verdi hat das Luftsicherheitspersonal im Zusammenhang mit den seit Jahren laufenden Verhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) zum Streik aufgerufen. Die Verhandlungen waren aufgrund der Corona-Pandemie pausiert und erst Anfang April wieder aufgenommen worden. Laut Verdi haben aber auch die Gespräche am 11. und 12. April 2023 "zu keiner Lösung geführt und die Arbeitgeber haben kein verbessertes Angebot unterbreitet". Der nächste Verhandlungstermin ist für 27. und 28. April angesetzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Beschäftigte in der Luftsicherheit sind in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen tätig. An den beiden Streiktagen dürfte es in diesen Bereichen an den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn zu großen Einschränkungen kommen.

Flughafen-Streik im April 2023: Wann und wie lange wird gestreikt?

Der Streik an den drei Flughäfen soll Verdi zufolge am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. April 2023, jeweils den ganzen Tag andauern. In einer Mitteilung teilte die Gewerkschaft mit, der Streik werde in der Regel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beginnen und in der Nacht von Freitag auf Samstag enden. Insgesamt wird der Streik also 48 Stunden lang dauern. Allerdings dürfte es auch vor und nach dem Streik schon zu Einschränkungen für Flugreisende kommen.

Flughafen-Streik in Düsseldorf: Was ist am 20. und 21. April 2023 zu erwarten?

Online haben alle drei betroffenen Flughäfen - Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn - bereits auf die möglichen Auswirkungen des Flughafen-Streiks am 20. und 21. April 2023 hingewiesen.

Lesen Sie dazu auch

Der Düsseldorf Airport weist darauf hin, dass aufgrund des Streiks des Luftsicherheitspersonals mit längeren Wartezeiten und Flugausfällen zu rechnen sei. Außerdem sollten sich Reisende vorab bei ihrer Fluggesellschaft oder dem Reiseveranstalter informieren, ob der gebuchte Flug wie geplant stattfinden kann.

Sollte dies der Fall sein, bittet der Flughafen Reisende ihr Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren. So könnten die Fluggastkontrollen - also der Security-Check - beschleunigt werden.

Wer schon am Mittwochabend zum Flughafen Düsseldorf kommt, sollte darauf achten, dass am 19. April 2023 kein Late Night Check-in angeboten wird.

Flughafen-Streik in Hamburg: Was ist am 20. und 21. April 2023 zu erwarten?

Der Hamburg Airport schreibt auf seiner Website, dass aufgrund des Verdi-Streiks von Mittwoch, 19. April 2023, um 22 Uhr bis zum Betriebsende am Freitag, 21. April 2023, um 23 Uhr keine regulären Abflüge möglich sein werden. Passagiere werden gebeten, ihren Flugstatus im Blick zu behalten, Kontakt mit ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen und sich bei Stornierungen oder Umbuchungen an ihre Fluggesellschaft zu wenden.

Übrigens: Laut dem Flughafen können auch schon Flüge, die am Mittwoch ab 22 Uhr geplant waren, von dem Streik betroffen sein.

Dem Flughafen zufolge hätten am Donnerstag 152 Flüge von Hamburg abheben sollen, am Freitag waren 156 Abflüge geplant. Weil die Sicherheitskontrolle für Passagiere komplett geschlossen werden müsse, müssten auch alle 308 gestrichen werden oder ohne Passagiere stattfinden, schreibt der Hamburg Airport. Zudem wurden für Donnerstag schon über 30 Ankünfte sowie einzelne Landungen am Freitag gestrichen. Weitere Streichungen seien zu erwarten. Trotzdem sollten Ankünfte generell auch während des zweitägigen Streiks möglich sein.

Von dem Streik sind nach Angaben des Hamburger Flughafens am Donnerstag - es waren 152 Abflüge und 153 Ankünfte geplant - rund 38.000 Reisende und am Freitag - es waren 156 Abflüge und 157 Ankünfte geplant - rund 39.000 Passagiere betroffen. Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, rechnet der Airport mit zahlreichen Umbuchungen auf Samstag, 22. April 2023. Für den Tag waren in Hamburg 118 Starts und 114 Landungen geplant. Diese Flüge dürften nun stark ausgelastet sein.

Flughafen-Streik in Köln/Bonn: Was ist am 20. und 21. April 2023 zu erwarten?

Auch am Flughafen Köln/Bonn ist am Donnerstag und Freitag mit "massiven Beeinträchtigungen des Flugbetriebs, längeren Wartezeiten und Flugausfällen" zu rechnen. Auch hier werden Passagiere gebeten, sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Fluges zu informieren.

Dem Flughafen zufolge legt das Personal an den Passagierkontrollstellen ihre Arbeit am Donnerstag um 7 Uhr nieder und nimmt sie erst am Samstag um 7 Uhr wieder auf. Für Beschäftigte an den Personal- und Warenkontrollen beginne der Streik am Mittwochabend um 22 Uhr und dauere bis Freitag um 24 Uhr an.

Am Köln Bonn Airport sind für Donnerstag, 20. April 2023, regulär 204 Flüge - 103 Starts und 101 Landungen - geplant. Für Freitag, 21. April 2023, stehen 225 Flüge - 108 Starts und 117 Landungen - auf dem Flugplan. Wie viele dieser insgesamt 211 Abflüge und 218 Landungen tatsächlich durchgeführt werden können, ist unklar.

Verdi ruft zum Flughafen-Streik auf: Worum geht es bei den Verhandlungen?

Verdi verhandelt mit der BDLS, um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit zu erhöhen und eine bessere Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen durchzusetzen. Trotz vorheriger Streiks konnte bislang keine Einigung erzielt werden. Ein schriftliches Angebot des BDLS hat Verdi eigenen Angaben zufolge bereits als unzureichend abgelehnt, da es für die Arbeit am Wochenende keine Verbesserung bringe, Zuschläge für Nachtarbeit erst ab 22 Uhr und nicht ab 20 Uhr vorsehe und diese nicht auf 25 Prozent angehoben worden seien.

Der Gewerkschaft zufolge wurden die Zuschläge für Beschäftigte in der Luftsicherheit seit 2006 nicht mehr verbessert. Seit 2013 werde immer wieder über eine Erhöhung verhandelt. Zuletzt waren die Verhandlungen 2020 fortgesetzt worden, konnten aber wegen Corona nicht weitergeführt werden. Auch nach der Pandemie haben Gewerkschaft und BDLS in weiteren sechs Verhandlungsrunden im Jahr 2022 keine Einigung erzielt. Auch die Gespräche am 11. und 12. April 2023 waren ohne Ergebnis geblieben. Die nächste Runde ist für 27. und 28. April 2023 angesetzt.

Das fordert Verdi für die Beschäftigten in der Luftsicherheit:

25 Prozent Zuschlag für Arbeit am Samstag

30 Prozent Zuschlag für Überstunden

50 Prozent Zuschlag für Arbeit am Sonntag und bis Montag 4 Uhr

125 Prozent Zuschlag für Arbeit an einem Feiertag und bis 4 Uhr des Folgetages sowie für Arbeit am Oster- und Pfingstsonntag und am 31. Dezember ab 14 Uhr

und bis 4 Uhr des Folgetages sowie für Arbeit am Oster- und und am 31. Dezember ab 14 Uhr 150 Prozent Zuschlag für Arbeit am 1. Mai, 25. und 26. Dezember sowie ab 14 Uhr am 24. Dezember

Treffen mehrere Kriterien auf einmal zu, fordert Verdi den höchsten Prozentsatz. Für Nachtarbeit fordert die Gewerkschaft zudem von 20 bis 6 Uhr Zuschläge in Höhe von 25 Prozent und von 0 bis 4 Uhr 40 Prozent.

Verdi-Sprecher Wolfgang Pieper zufolge hat der BDLS bislang kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. Um weitere Streiks zu vermeiden und den Konflikt noch vor Pfingsten zu beenden, müsse die Arbeitgeberseite das nun "endlich" nachholen.

Flughafen-Streik im April 2023: Was sagt die Arbeitgeberseite zu den Verhandlungen?

Vonseiten des BDLS kommt Kritik. "Dieser Streik entbehrt jeglicher Verhältnismäßigkeit und ist völlig überzogen", sagt Rainer Friebertshäuser, Leiter der Tarifkommission des BDLS, einer Pressemitteilung zufolge. Man habe versucht, im Rahmen des wirtschaftlich machbaren eine Lösung zu finden. Viel mehr sei nicht möglich, denn: "Wir können in den Verhandlungen nur so viel zugestehen, wie die Unternehmen auch verkraften können. Keinem ist geholfen, wenn diese in eine finanzielle Schieflage geraten", sagt Friebertshäuser. An dieser Grenze würden auch weitere Streiks nichts ändern.

Zuletzt habe die Arbeitgeberseite Verdi folgendes Angebot unterbreitet: