Drohen auch in den Osterferien Streiks an deutschen Flughäfen?

An deutsche Flughäfen folgt derzeit ein Streik auf den nächsten. Wer in den Osterferien eine Flugreise gebucht hat, blickt wohl mit Unbehagen auf die Tarifverhandlungen.

In knapp zwei Wochen beginnen in Bayern die Osterferien. Wer bereits eine Flugreise gebucht hat, blickt vermutlich mit Unbehagen auf die aktuell laufenden Tarifverhandlungen. Ein Streik folgt an den Flughäfen auf den nächsten. Am Dienstag legte das Lufthansa-Kabinenpersonal in Frankfurt die Arbeit nieder, am Mittwoch in München. Einen Tag später, am Donnerstag, geht es dann beim Sicherheitspersonal weiter. Eine Woche zuvor rief die Gewerkschaft Verdi bereits das Bodenpersonal zum Warnstreik auf. Wie lange soll das noch so weitergehen? Und ist der Osterurlaub in Gefahr?

Mögliche Flughafen-Streiks in den Osterferien

Ob noch vor den Osterferien Einigungen in den Tarifverhandlungen gefunden werden, ist bislang nicht absehbar. Bei diesen Berufsgruppen sind Streiks möglich:

Flugbegleiter der Lufthansa

Die Gewerkschaft Ufo fordert für die etwa 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa und die knapp 1000 Kräfte der Cityline im Kern 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Außerdem will die Ufo eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie höhere Zulagen für Purser (ranghöchste Flugbegleiter mit Leitungsfunktion) in Höhe von 750 bis 850 Euro, eine Anhebung des Urlaubsgelds auf 1500 Euro oder eine Erhöhung der Fremdsprachenzulage auf 80 Euro erreichen. "Nach 15 Runden ohne Einigung müssen wir leider davon ausgehen, dass das Management eine Eskalation auf dem Rücken der Passagiere austragen will", so Harry Jaeger, Leiter Tarifpolitik und Verhandlungsführer der Ufo.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Die Lufthansa ist mit ihrem Angebot in vielen Punkten nicht weit von den Forderungen der Ufo entfernt. Doch uneinig sind sich die beiden Parteien beim Vergütungsanstieg. Laut der Fluggesellschaft wurde die Vergütung des Kabinenpersonals bereits seit dem letzten Tarifabschluss Mitte 2022 im Schnitt um etwa zwölf Prozent angehoben.

Nach den beiden Streiktagen könnten die Verhandlungen eskalieren. Ein Streik über Ostern ist laut dem Spiegel dennoch unwahrscheinlich. Das Risiko für die eigenen Arbeitsplätze scheint zu groß, weil in der Lufthansa-Logik Streikkosten und deren Folgen dem Personalbudget zugeschlagen werden. Steigen die Ausgaben, könnte eine Verlagerung auf billigere Plattformen im Konzern wahrscheinlicher werden.

Lesen Sie dazu auch

Bodenpersonal bei Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und Fluggastkontrolle

Verdi fordert in den Tarifverhandlungen für etwa 25.000 Bodenbeschäftigte 12,5 Prozent mehr Gehalt und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro, eine monatliche Schichtzulage und schnellere Gehaltssprünge. Die Lufthansa hat bislang bei 28 Monaten Laufzeit zehn Prozent höhere Gehälter und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3000 Euro angeboten.

Verdi verhandelt zudem mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen für die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich. Die Gewerkschaft fordert 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von zwölf Monaten.

Die nächste Verhandlungsrunde für Bodenbeschäftigte ist für Mittwoch und Donnerstag (13. und 14. März) angesetzt. Für das Personal an den Sicherheitskontrollen wird am 20. März wieder verhandelt. Laut dem Spiegel sind Streiks in den Osterferien eher unwahrscheinlich.

Piloten bei Discover Airlines

Auch bei der Lufthansa-Tochter Discover-Airlines wurde in den vergangenen Monaten immer wieder gestreikt. Die Auswirkungen für die Passagiere waren allerdings eher gering. Die Fluggesellschaft beschäftigt etwa 420 Piloten und betreibt aktuell 24 Flugzeuge, die an den Drehkreuzen Frankfurt und München auf Lang- und Mittelstrecken eingesetzt werden. Bei Discover Airlines gibt es bislang keinen Tarifvertrag für Piloten und Kabinenangestellte.

Die Fluggesellschaft zahlt nach eigenen Angaben höhere Pilotengehälter, die sie mit dem Betriebsrat vereinbart hat. Die neuen Gehälter entsprechen exakt der Forderungslage der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), wie beide Seiten bestätigt haben. Die VC kritisierte, dass eine Betriebsvereinbarung nicht die Rechtsqualität und Sicherheit eines Tarifvertrags mit der Gewerkschaft erreiche. Dadurch würden künftige Gespräche über Gehaltssteigerungen zum "kollektiven Betteln". Es sei erkennbar, dass das Unternehmen lieber mit dem Betriebsrat verhandele und die Höhe der Forderung nicht ausschlaggebend für die Ablehnung des angestrebten Tarifvertrags gewesen sei. Discover Airlines hält aber nach Angaben eine Sprecherin am Ziel eines Tarifvertrags fest.

Auch in den Osterferien sind bei Discover Airlines Streiks denkbar. Doch bislang haben sich die Auswirkungen für Passagiere in Grenzen gehalten.