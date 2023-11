Fluglotsen in Frankreich streiken am Montag

Am kommenden Montag wollen Fluglotsen in Frankreich streiken. Für Reisende sind erhebliche Einschränkungen im Flugverkehr zu erwarten.

Während in Deutschland Bahn-Angestellte streiken und damit stellenweise den Bahnverkehr lahmlegen, wollen in Frankreich nun die Fluglotsen die Arbeit zeitweise einstellen. Am kommenden Montag wird daher mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr gerechnet. Wie die Zivilluftfahrtbehörde (DGAC) am Donnerstag in Paris mitteilte, soll an den Flughäfen Paris-Orly und Toulouse die Zahl der Flüge um 25 Prozent reduziert werden. In Bourdeaux und Marseille wird die Zahl der Flüge aufgrund des Streiks um 20 Prozent redzuiert.

Streik der französischen Fluglotsen schränkt nicht nur nationale Flüge ein

Wie viele Flüge von dem Streik betroffen sein werden, lässt sich noch nicht sagen. Aus vergangenen Streiks der französischen Fluglotsen ist bekannt, dass die Arbeitsniederlegung nicht nur den nationalen Flugverkehr einschränkt. Auch Flüge, die den französischen Luftraum lediglich durchqueren, etwa von Deutschland nach Spanien, können betroffen sein. Verspätungen und Einschränkungen sind von Sonntagabend bis Dienstagmorgen zu erwarten. (mit dpa)

