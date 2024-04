Fluglotsen-Streik in Frankreich führt morgen zu etlichen Flugausfällen

Am Donnerstag streiken Fluglotsen in Frankreich. Auch Flüge von und nach Deutschland dürften von Ausfällen und Verspätungen betroffen sein.

Wer in den kommenden Tagen mit dem Flugzeug von oder nach Frankreich reisen will, sollte viel Geduld mitbringen. Wegen eines Streiks der Fluglotsen werden erhebliche Einschränkungen im Flugverkehr erwartet – voraussichtlich von Mittwochabend bis Freitagmorgen. Nach dem Scheitern der Verhandlungen am Montag rechnet die größte französische Fluglotsengewerkschaft SNCTA mit einer "Rekordmobilisierung" der französischen Fluglotsen.

Fluglotsen-Streik in Frankreich: Verbindungen von und nach Deutschland betroffen

Bis zu 75 Prozent der Starts und Landungen an französischen Airports sollen ausfallen oder stark verspätet sein, so der Verband der Flughäfen. Am stärksten dürfte es die Pariser Flughäfen Orly und Charles de Gaulle treffen. Auch Verbindungen von und nach Deutschland dürften von Verspätungen und Ausfällen betroffen sein. Das gilt auch für Flüge, die den französischen Luftraum nur durchqueren, zum Beispiel auf dem Weg von Deutschland nach Spanien. Reisende sollten ihren Flugstatus prüfen und sich gegebenenfalls mit der Fluggesellschaft in Verbindung setzen.

Grundsätzlich haben Fluggäste bei Ausfällen der Verspätungen einen Anspruch auf Entschädigung. Die Fluggesellschaft kann die Zahlung nur dann verweigern, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Das könnte auch ein Streik sein.

Die SNCTA und anderen Fluglotsen-Gewerkschaften riefen zum Streik auf, um gegen Pläne zur Neugestaltung der Flugsicherung in Frankreich zu protestieren. Mit der Reform soll auf den erwarteten Anstieg des Flugverkehrs reagiert werden.

Wohl keine größeren Flughafen-Streiks im Sommer in Deutschland

Auch an deutschen Flughäfen war es zuletzt immer wieder zu Streiks gekommen. Nachdem sich die Lufthansa mit der Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit für das Bodenpersonal geeinigt hatte, war auch die Tar Schlichtung für die rund 25.000 Luftsicherheitskräfte an den deutschen Flughäfen erfolgreich. Mit dem Kabinenpersonal der Lufthansa hat die letzte große Berufsgruppe der Branche eine Einigung im Tarifstreit erzielt. Flugpassagiere müssen für den Sommer also keine größeren Streiks im deutschen Luftverkehr mehr fürchten.