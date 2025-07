Militärflugzeug stürzt in Bangladesch auf Schulgelände

Beim Absturz eines Militärflugzeugs auf ein Schulgelände in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka ist laut Medienberichten mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Es habe zudem Dutzende Verletzte gegeben, berichteten die Zeitung «The Business Standard» und andere einheimische Medien unter Berufung auf die Behörden.

Das Flugzeug sei in ein Gebäude der Schule in Dhaka gestürzt, wurde ein Polizeibeamter des betroffenen Stadtteils Uttara zitiert. Ein Todesopfer als Folge des Absturzes wurde laut «The Daily Star» von einem Krankenhaus in Uttara bestätigt.

Bei dem Flugzeug soll es sich den Berichten zufolge um einen Trainingsjet der Streitkräfte von Bangladesch gehandelt haben. Die Absturzursache war zunächst unklar.