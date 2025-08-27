Möglicher Puma-Verkauf sorgt für Sprung am Aktienmarkt

Gerüchte um den möglichen Ausstieg eines Großaktionärs haben den Kurs der Puma-Aktie Anfang der Woche in die Höhe getrieben. Um fast 18 Prozent ist das Papier zuletzt auf rund 22 Euro gestiegen. Damit sind die rapiden Kursverluste der vergangenen Wochen wenigstens zum Teil wieder ausgeglichen. Seit Ende Juli war die Aktie stetig auf nur noch rund 17 Euro gefallen, den tiefsten Wert seit über zehn Jahren.

Ausgelöst hat die kurze Rallye ein Bericht des Nachrichtendiensts Bloomberg, nachdem die französische Milliardärsfamilie Pinault einen Verkauf ihres Anteils von 29 Prozent an dem Sportartikelhersteller erwäge. Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen hieß es in der Meldung, Berater von Pinault hätten bereits potenzielle Käufer kontaktiert, darunter die beiden chinesischen Konsumgüterhersteller Anta Sports Products und Li Ning.

Puma hat dem Gucci-Eigentümer wohl keine Freude mehr gemacht

Der mittlerweile 89 Jahre alte François Pinault hat über Jahrzehnte eine große Sammlung von Luxusmarken unter dem Dach des Konzerns Kering zusammengeführt. Dazu gehören etwa Gucci, Saint Laurent oder Brioni, um nur einige zu nennen. Über die Investmentgesellschaft Artemis kontrolliert der Multimilliardär auch ein großes Paket von Puma-Aktien. Eine Stellungnahme von Artemis zu den Verkaufsgerüchten gab es nicht. Doch offenbar hat die Entwicklung von Puma dem bretonischen Magnaten zuletzt keine Freude mehr gemacht.

Jüngst musste Puma bereits die dritte Gewinnwarnung für das Jahr 2025 vorlegen und die Ziele für das Gesamtjahr deutlich nach unten korrigieren. Im ersten Halbjahr sind die Umsätze regelrecht eingebrochen, das Unternehmen ist in die Verlustzone gerutscht. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Auch 2026 werde nur ein Übergangsjahr sein, sagte der erst zum 1. Juli angetretene Puma-Chef Arthur Hoeld, der zuvor viele Jahre bei Adidas war, bei der Vorlage der Zahlen in Herzogenaurach. Er folgte auf Arne Freundt, der gehen musste, nachdem die von ihm verantwortete Markenstrategie ganz offensichtlich gefloppt war. Hinzu kommen die allgemein schlechte Konsumstimmung der Verbraucher und Belastungen durch neue Handelshemmnisse wie die US-Zölle.

Eine Traditionsmarke könnte in chinesische Hände geraten

Ob die Pinault-Familie tatsächlich verkauft, ist aber offen, schreibt Bloomberg. Für die angeblich kontaktierten chinesischen Käufer könnte Puma zumindest theoretisch eine interessante Erweiterung sein. Anta Sports Products hat im Frühjahr 2025 bereits den einst in Deutschland gegründeten Outdoor-Ausrüster Jack Wolfskin übernommen, der in den vergangenen Jahren durch die Hände vieler Investoren gegangen ist. Zudem gehört die Marke Amer Sports mehrheitlich zu dem Unternehmen, bekannt ist dieses unter anderem als Hersteller von Tennisschlägern der Marke Wilson sowie Skiern der Marken Salomon und Atomic.

Auch Li Ning hat etwa mit der Marke Aigle eine breite Bekanntheit in Europa. Diese Position könnte durch eine Übernahme des bayerischen Traditionsunternehmens vor allem im Bereich Fußball weiter gestärkt werden, schreibt die DZ-Bank in einer aktuellen Analyse. Puma rüstet etwa Manchester City, AC Milan, Borussia Dortmund und Olympique Marseille aus. Unter den Nationalmannschaften spielen etwa Portugal, die Schweiz und Österreich in Puma-Trikots. Außerdem ist Puma auch noch im Motorsport aktiv, etwa als Ausrüster von Ferrari in der Formel 1.

Entsprechend hat die DZ-Bank ihre Einschätzung des Papiers von „Verkaufen“ auf „Halten“ angehoben. Andere Analysten, wie etwa die Schweizer Großbank UBS, blicken dagegen weiter negativ auf das Papier: Falls sich die Spekulationen über den Pinault-Ausstieg in Luft auflösten, würde die schwache operative Entwicklung wieder in den Vordergrund rücken, lautet die Einschätzung der Bank, die ihre Empfehlung weiter auf „Verkaufen“ hält.