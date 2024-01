Auch Frankreichs Landwirte gehen auf die Barrikaden

Die französischen Bauern drohen, Paris zu „belagern“. Sie fordern bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Die Wortwahl von Frankreichs Bauernvertretern klang mitunter martialisch. Sie planten ab Montagnachmittag eine „Belagerung“ der Hauptstadt „auf unbestimmte Zeit“, hatten der Pariser Regionalableger des größten französischen Bauernverbandes FNSEA und der Zusammenschluss der Jungen Landwirte, „Les Jeunes Agriculteurs“, angekündigt. Acht Abschnitte der zur Metropole führenden Autobahnen, aber auch Zufahrten nach Lyon und Bordeaux sowie zum Flughafen von Toulouse blockierten sie mit Traktoren. Solange sich die Regierung nicht ernsthaft mit den von seiner Branche aufgestellten 140 Forderungen befasse, werde man den Druck weiter erhöhen, warnte der FNSEA-Präsident Arnaud Rousseau. „Allerdings wollen wir weder Gewalt noch Zerstörung.“

Bereits seit zehn Tagen gehen die französischen Bauern ähnlich wie zuvor ihre Kollegen in Deutschland und anderen europäischen Ländern auf die Barrikaden, um für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Die gesamte vergangene Woche führten sie Protest- und Blockade-Aktionen durch. Sie klagen über die Folgen der Inflation bei rückläufigem Einkommen, zu hohe Normen und Umweltauflagen und fehlende Perspektiven. Ihr Berufsstand schrumpft: Gab es 1955 noch 2,5 Millionen und 1982 noch 1,6 Millionen Landwirte, so waren es bei der letzten Zählung 2020 noch knapp 500.000. Ihre jeweilige wirtschaftliche Situation variiert stark, je nach Größe des Betriebs, Spezialisierung und Region. Insgesamt nimmt sich an jedem zweiten Tag ein Bauer in Frankreich das Leben.

Eine breite Mehrheit in Frankreich unterstützt die Bauern

Eine breite Mehrheit der Menschen im Land unterstützt die Proteste. Dennoch verschärfte sich zuletzt der Ton der französischen Regierung, die sich zunächst sehr um vermittelnde und empathische Worte bemühte. Während Innenminister Gérald Darmanin noch vor wenigen Tagen versichert hatte, er „antworte nicht mit Spezial-Einsatzkräften auf das Leiden“ der landwirtschaftlichen Betriebe, kündigte er nun ein härteres Durchgreifen an, sollte es zu Blockaden kommen. Allein am Montag setzte er landesweit 15.000 Ordnungskräfte sowie Panzerwagen und Helikopter ein, um die Einfahrt von Traktoren in die Städte sowie den Großmarkt Rungis südlich von Paris zu verhindern.

Die Protestler haben in dieser Woche zum einen den EU-Gipfel am Donnerstag im Blick, bei dem sie von Präsident Emmanuel Macron erwarten, dass er sich in Brüssel für ihre Belange einsetzt. Sie kritisieren einige EU-Regelungen, von der Einschränkung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln bis zur Auflage, vier Prozent der Flächen stilllegen zu müssen. Allerdings erhalten die französischen Bauern mit fast neun Milliarden Euro pro Jahr von der gemeinsamen Agrarpolitik der EU deutlich mehr als alle anderen europäischen Landwirte.

Frankreichs neuer Premierminister Gabriel Attal hat bereits erste Versprechen gemacht

Der neue Premierminister Gabriel Attal hatte bereits am Freitag erste Versprechen gemacht. Dazu gehörten unter anderem der Verzicht auf eine geplante höhere Besteuerung von Agrardiesel, 50 Millionen Euro Soforthilfe für die Biobauern und zehn „Vereinfachungsmaßnahmen“ zum Bürokratie-Abbau. Tatsächlich gibt es in Frankreich neben den europäischen Vorgaben noch etliche nationale Normen. Als besonders krasses Beispiel gilt der Anbau einer Hecke, der durch insgesamt 14 verschiedene Vorgaben geregelt ist.

