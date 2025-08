Augsburger Pizza-Pionier erobert jetzt auch die Supermärkte

Als ein kleiner niederbayerischer Pizza-Pionier im vergangenen Herbst im Ranking der „Stiftung Warentest“ ganz vorne landete, wurden die bisherigen Platzhirsche im Tiefkühlsegment eiskalt erwischt. Nicht etwa Dr. Oetker oder Wagner holten das beste Ergebnis von 21 getesteten Produkten, sondern die handgemachte Salami-Pizza von Freda aus Passau. Christian Mahler ahnte damals bereits, dass dieser Überraschungscoup zum Türöffner für das Unternehmen werden könnte.

„Es war ja von Anfang an das Ziel, unsere Produkte eines Tages auch in den Tiefkühlregalen der Supermärkte anzubieten. Jetzt gehen wir diesen nächsten großen Schritt“, sagt der 32-jährige Augsburger nun im Gespräch mit unserer Redaktion. Ab sofort gibt es die Freda-Pizzen nicht mehr nur online, sondern auch bei Kaufland.

Was Freda von anderen Tiefkühlprodukten unterscheidet

Bislang geht die Geschäftsidee des Start-ups, das Mahler erst im Jahr 2023 gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Philipp Kraiss gegründet hatte, so: Die Kunden bestellen via Internet, ein Paketservice bringt die Waren tiefgekühlt bis an die Haustür, sämtliche Gerichte sollen dann in weniger als zehn Minuten zubereitet sein. Der Unterschied zu anderen Anbietern: Die Pizzen werden nicht fabrikmäßig in riesigen Mengen, sondern von den rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer Manufaktur in Passau hergestellt. Nach einer Ruhezeit von zwei Tagen wird der Teig dort per Hand ausgebreitet und belegt, ohne künstliche Aromen und sonstige Zusatzstoffe. Anschließend werden die Pizzen schockgefrostet und versandfertig gemacht. Künftig nicht mehr nur für die gut 30.000 Online-Kunden, sondern auch für Supermärkte.

880 Kaufland-Filialen sollen für Freda nur der Anfang sein

„Bis Ende des Jahres sind die 880 Kaufland-Filialen in Deutschland unser exklusiver Partner im Handel, mittelfristig werden sicher auch andere Händler ins Spiel kommen – sowohl in Deutschland als auch in Österreich“, sagt Mahler. Der Firmengründer ist überzeugt davon, dass dieser neue Weg für Freda enormes Wachstumspotenzial bietet. Trotzdem setzen die Pizza-Macher auch weiterhin auf den Online-Shop. „Hier können wir schnell und unkompliziert Waren ausprobieren und den Kunden immer wieder etwas Neues anbieten – nicht nur Pizza, sondern die ganze Palette vom Frühstück bis zum Abendessen“, erklärt Mahler die Strategie. Schon jetzt kann man über die Internetseite auch Pasta, Fleisch für den Grill oder Eis und Sorbets bestellen.

In den Kaufland-Filialen will Freda mit mindestens sechs verschiedenen Produkten einsteigen, die im Online-Shop zu den Verkaufsschlagern gehören – darunter natürlich die preisgekrönte Salami-Pizza. Perspektivisch soll das Sortiment aber noch wachsen.