1,9 Milliarden Euro für gepanzerte Fahrzeuge: Wie ein Friedberger Unternehmen von der Zeitenwende profitiert

Schnell soll es gehen mit der Zeitenwende. Das war das Versprechen von Kanzler Olaf Scholz im Februar 2022, bei der Ankündigung des Sondervermögens für die Bundeswehr nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Ob das Versprechen eingelöst ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ein Musterbeispiel dafür, wie es gelingen kann, den sonst überaus zähen Beschaffungsprozess für die Bundeswehr zu beschleunigen, gibt es in der Region. Die Armoured Car Systems (ACS) in Friedberg hat mit dem Partner Rheinmetall als Generalunternehmer einen der ersten Aufträge an Land gezogen, die aus dem Sondervermögen bezahlt worden sind.

Matthias Zimmermann