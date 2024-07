18-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Brensbach (Odenwaldkreis) ist eine 18-Jährige schwer verletzt worden. Sie saß am Donnerstag als Beifahrerin bei ihrer 44 Jahre alten Tante mit im Auto, die ihre drei Kinder dabeihatte, wie die Polizei mitteilte. Beim Abbiegen von der Bundesstraße 38 übersah die Fahrerin einen Kleintransporter. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Ein Rettungshubschrauber flog die schwer verletzte Nichte der Fahrerin ins Krankenhaus. Die sechs, neun und dreizehn Jahre alten Kinder wurden in eine Kinderklinik gebracht. Die Frau und der Fahrer des Sprinters verletzten sich leicht.

